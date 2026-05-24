Какое основное условие бронирования работников?

О том, на каких основаниях работодатель может забронировать работника, на ресурсе "Юристы.UA" рассказал Юрий Айвазян.

По словам адвоката, предприниматели имеют право бронировать работников, даже если работа дистанционная.

В частности известно, что сейчас критически важные предприятия для экономики, обороноспособности и других сфер функционирования страны имеют право на бронирование. В зависимости от категории, это может быть бронь на 50% рабочих или на 100%.

Поэтому, если предприятие является критически важным и человек имеет там дистанционную работу – санкций от ТЦК по бронированию быть не должно. Адвокат отмечает, что в целом ситуация не является нарушением правил воинского учета.

И при условии, что предприятие обеспечивает функционирование государства – формат работы фактически не является основным требованием. Ведь человек может работать онлайн, но иметь определяющие обязанности для управления сферой.

Заметьте! Бронировать работников могут не только те компании и бизнесы, которые получили статус критически важных. Если даже компания не соответствует этому статусу, она все равно может бронировать рабочих. Например, когда имеет контракты с государством в сфере ОПК или других важных отраслях по обеспечению обороноспособности и функционирования государства.

Бывают ли исключения и почему могут не дать бронь?

Как говорится на государственном портале Дия есть условия бронирования, которые зависят не от компании и ее статуса, а от самого человека.

Так, бизнес не может забронировать работника, если он:

не подлежит бронированию (призывник, исключен / не состоит / снят с воинского учета, резервист, имеет отсрочку, уже имеет бронирование);

младше или старше 18 – 60 лет;

не трудоустроен в этой компании;

нет данных в Реестре военнообязанных.

К слову, в постановлении Кабинета Министров №76 отмечается, что главным условием для бронирования работника является его наличие в штате и заключенный трудовой договор с работодателем.

В то же время бывают ситуации, когда человек имеет отсрочку, но из-за технических ошибок или сбоев теряет документ.

По имеющейся информации, Министерство обороны Украины работает над устранением технических недостатков. В то же время с практической точки зрения, безопаснее повторно подать документы через ЦНАП, чтобы зафиксировать надлежащее обращение,

– объяснял Вадим Гречкивский.

То есть если человек замечает, что документ об отсрочке становится недействительным или аннулируется – сразу же нужно подавать документы на еще одно оформление соответствующего разрешения.

По словам специалиста, сейчас такие ситуации в Украине распространены, поэтому стоит быть внимательным к собственным документам и разрешениям.

Что еще нужно знать о бронировании в Украине?

Ранее сообщалось, что в ВР обсуждают изменения в систему бронирования работников. Так, может случиться, что на предприятиях начнут сокращать количество забронированных.

Нардеп Руслан Горбенко в частности отмечал, что алгоритмы бронирования – это прежде всего учет потребностей армии и экономики.

"На сегодня есть условно негласный приказ, чтобы уменьшить количество критических предприятий от 10 до 20%. Поэтому критерии для получения критичности каждого квартала повышаются", – объяснял политик.

В то же время министр экономики Алексей Соболев отмечал, что программу бронирования нужно пересматривать каждые 6 – 9 месяцев, в соответствии с текущей ситуацией в стране.