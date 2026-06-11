Будет ли дефицит детского питания из-за удара по "Яготинское для детей"?

В группе компаний "Молочный альянс" сообщили, что производство детского питания "Яготинское для детей" могут перезапустить уже в июле, пишет ЭП.

Между тем в Ассоциации производителей молока не прогнозируют дефицита детского питания в ближайшее время. По словам заместителя гендиректора ассоциации Елены Жупинас, на складах и в торговых сетях остаются запасы продукции, а складские помещения не пострадали. В то же время окончательные последствия для бизнеса будут зависеть от:

продолжительности простоя производства;

скорости восстановления мощностей;

объемов продукции, которые удастся выпускать после запуска.

Будут ли другие последствия?

Часть спроса временно могут покрыть другие производители детского питания. В то же время эксперты допускают сокращение ассортимента в магазинах, прежде всего продукции с коротким сроком хранения.

В отрасли ожидают, что ситуация не приведет к полноценному дефициту, а ограничится лишь временным сужением выбора для покупателей.

Последствия атаки дронов по заводу "Яготинское для детей"

Под вражеским прицелом оказалось админздание компании, сообщили в ГСЧС.

Известно, что во время атаки "Шахедов" четыре человека погибли, еще девять пострадали. Информация о количестве пострадавших и возможных людей под завалами уточняется. Президент Владимир Зеленский официально подтвердил факт атаки:

Перечень очередных "побед" России за несколько дней пополнился заводом "Яготинское для детей", производившим детское питание. На Киевщине продолжаются спасательные работы на месте этого удара – подразделения ГСЧС уже ликвидировали пожар. По состоянию на сейчас известно о семи раненых. К сожалению, четыре человека погибли,

– говорит Президент.

После попадания на предприятии возник масштабный пожар административного здания.