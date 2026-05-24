Яка основна умова бронювання працівників?

Про те, на яких підставах роботодавець може забронювати працівника, на ресурсі "Юристи.UA" розповів Юрій Айвазян.

За словами адвоката, підприємці мають право бронювати працівників, навіть якщо робота дистанційна.

Зокрема відомо, що нині критично важливі підприємства для економіки, обороноздатності та інших сфер функціонування країни мають право на бронювання. Залежно від категорії, це може бути бронь на 50% робітників або на 100%.

Тож, якщо підприємство є критично важливим і людина має там дистанційну роботу – санкцій від ТЦК щодо бронювання бути не повинно. Адвокат наголошує, що загалом ситуація не є порушенням правил військового обліку.

І за умови, що підприємство забезпечує функціонування держави – формат роботи фактично не є основною вимогою. Адже людина може працювати онлайн, але мати визначальні обов'язки для керування сферою.

Зауважте! Бронювати працівників можуть не лише ті компанії та бізнеси, які отримали статус критичного важливих. Якщо навіть компанія не відповідає цьому статусу, вона все одно може бронювати робітників. Наприклад, коли має контракти з державою у сфері ОПК чи інших важливих галузях щодо забезпечення обороноздатності та функціонування держави.

Чи бувають винятки та чому можуть не дати бронь?

Як йдеться на державному порталі Дія є умови бронювання, які залежать не від компанії та її статусу, а від самої людини.

Так, бізнес не може забронювати працівника, якщо він:

не підлягає бронюванню (призовник, виключений / не перебуває / знятий з військового обліку, резервіст, має відстрочку, вже має бронювання);

молодший або старший за 18 – 60 років;

не працевлаштований в цій компанії;

немає даних у Реєстрі військовозобов'язаних.

До слова, у постанові Кабінету Міністрів №76 зазначається, що головною умовою для бронювання працівника є його наявність у штаті та укладений трудовий договір з роботодавцем.

Водночас бувають ситуації, коли людина має відстрочку, але через технічні помилки чи збої втрачає документ.

За наявною інформацією, Міністерство оборони України працює над усуненням технічних недоліків. Водночас із практичної точки зору, безпечніше повторно подати документи через ЦНАП, щоб зафіксувати належне звернення,

– пояснював Вадим Гречківський.

Тобто якщо людина помічає, що документ про відстрочку стає недійсним або анулюється – відразу ж потрібно подавати документи на ще одне оформлення відповідного дозволу.

За словами фахівця, нині такі ситуації в Україні поширені, тож варто бути уважним до власних документів і дозволів.

Що ще потрібно знати про бронювання в Україні?

Раніше повідомлялося, що у ВР обговорюють зміни до системи бронювання працівників. Так, може трапитись, що на підприємствах почнуть скорочувати кількість заброньованих.

Нардеп Руслан Горбенко зокрема зазначав, що алгоритми бронювання – це передусім врахування потреб армії та економіки.

"На сьогодні є умовно негласний наказ, щоб зменшити кількість критичних підприємств від 10 до 20%. Тому критерії для отримання критичності кожного кварталу підвищуються", – пояснював політик.

Водночас міністр економіки Олексій Соболев зазначав, що програму бронювання потрібно переглядати кожні 6 – 9 місяців, відповідно до поточної ситуації в країні.