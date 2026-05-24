У першу чергу увагу приділяють декільком категоріям. Про це у коментарі для ТСН розповіла юристка Марина Бекало.

Кого можуть мобілізувати першочергово?

Саме Генштаб визначає, скільки людей і яких спеціальностей необхідно залучити для комплектування підрозділів у різних регіонах країни.

Після цього ТЦК отримують відповідні мобілізаційні завдання. Мобілізаційні плани не публікують у відкритому доступі, оскільки вони належать до службової інформації.

Інформація про конкретні обсяги мобілізації, регіональні показники та потреби у спеціалістах має обмежений доступ через питання безпеки. Втім, на практиці існують категорії військовозобов’язаних, яких можуть мобілізувати насамперед,

– зауважила Бекало.

Передусім йдеться про людей, які вже мають бойовий досвід або проходили військову службу раніше. Такі громадяни не потребують тривалої базової підготовки, тому можуть швидше інтегруватися у підрозділи.

Також одним із ключових пріоритетів залишаються військовозобов’язані з дефіцитними спеціальностями. Зокрема, армія потребує фахівців у сфері зв’язку, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, медицини, інженерних напрямків, логістики та технічного забезпечення.

Окрему увагу приділяють людям, яких військово-лікарська комісія визнала придатними до служби за станом здоров’я. Насамперед мобілізації можуть підлягати військовозобов’язані, які не мають законних підстав для відстрочки або бронювання.

Крім того, рішення щодо конкретного місця служби часто залежить від наявного досвіду, освіти та професійних навичок людини. Частину мобілізованих можуть направляти не безпосередньо у бойові підрозділи, а до структур забезпечення, штабів, медичних частин чи підрозділів технічної підтримки.

У Генеральному штабі неодноразово наголошували, що мобілізація в Україні відбувається відповідно до поточних потреб війська та ситуації на фронті. Саме тому перелік спеціальностей і категорій, які є пріоритетними, може змінюватися залежно від розвитку бойових дій та потреб оборони держави.

Кого точно не мобілізують влітку 2026?

В Україні влітку 2026 року мобілізації не підлягають окремі категорії громадян, визначені законом. Насамперед це стосується чоловіків до 25 років, якщо вони не проходили військову службу, не мають військової підготовки та не перебувають у запасі.

Також не мобілізують чоловіків віком понад 60 років, хоча для вищого офіцерського складу термін служби можуть продовжити до 65 років. Окрім цього, в Україні діють спеціальні контракти для людей віком 60+, які дозволяють добровільно проходити службу за умови придатності за станом здоров’я.

До категорій, які не підлягають мобілізації або можуть отримати відстрочку, належать:

люди з інвалідністю;

студенти денної та дуальної форми навчання;

багатодітні батьки;

громадяни, які доглядають за родичами з тяжкими захворюваннями;

окремі категорії педагогів і науковців;

заброньовані працівники критично важливих підприємств.

Водночас існують винятки: чоловіків молодше 25 років можуть мобілізувати, якщо вони вже служили або мають статус військовозобов’язаних. Жінок в Україні, як і раніше, не мобілізують примусово, однак вони можуть добровільно долучитися до Сил оборони.