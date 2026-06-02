Воєнний стан та мобілізація в Україні продовжені до 2 серпня 2026 року, тому у червні будуть діяти правила призову до війська для більшості чоловіків 25 – 60 років. Водночас держава змінила деякі норми бронювання, через що частина військовозобов'язаних може втратити звільнення від мобілізації.

Зміни є і в застосунку Резерв+. Туди додали ще одну категорію громадян, які можуть отримати відстрочку просто у смартфоні.

24 Канал зібрав інформацію про те, чи плануються зміни в процедурі призову, як змінюють бронювання та хто має право на відстрочку.

Дивіться також Перевірка документів під час мобілізації: у ТЦК назвали всі можливі місця



Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Хто тепер може оформити відстрочку в Резерв+?

Крім тих категорії, які вже понад рік можуть оформити відстрочку онлайн, у червні така можливість з'явилася для наукових працівників, передає Міністерство оборони України. Тепер для переліку категорій громадян додали працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Громадяни повинні відображатися в Єдиній державній електронній базі освіти. Виш має бути їхнім основним місцем роботи із зайнятістю не менше, як на 0,75 ставки. Для отримання відстрочки людина обов'язково має працювати на посаді, що входить до переліку наукових.

Також звільнення від мобілізації можуть отримати працівники Президії НАН України, галузевих академій, а також науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів освіти.

Коли військовозобов'язаний пройшов процедуру оформлення відстрочки, то він має отримати сповіщення у Резерв+ із результатом. У разі виникнення проблем потрібно перевірити наявність даних про працівника в ЄДЕБО.

Зараз у застосунку відстрочку можуть оформити:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до військової служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;

особи, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю I або II групи;

особи, які мають батька чи матір з інвалідністю I або II групи;

жінки та чоловіки військовослужбовців, які виховують дитину;

батьки трьох і більше дітей;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти та аспіранти;

працівники закладів вищої та професійної освіти;

багатодітні батьки.

Чи зміниться у червні підхід до мобілізації?

В Україні поступово планують змінити правила мобілізації й змістити акцент з оповіщення на залучення дійсно потрібних для війська фахівців. Але поки що зміни не впроваджують, а лише планують.

Тобто до війська насамперед залучатимуть представників тих професій, в яких є потреба, тобто лікарів, водіїв, фахівців з технічного забезпечення тощо.

Зауважимо, що у Верховній Раді обговорюють новий етап реформи мобілізації, який може торкнутися роботи ТЦК, правил військового обліку та відповідальності за порушення мобілізаційного законодавства. За словами представниці парламентського комітету з питань нацбезпеки Соломії Бобровської, окремі зміни можуть представити вже протягом найближчих двох місяців.

Так військовозобов'язаних пропонують розшукувати за податковим номером. Також у парламенті говорять про реформування роботи ТЦК, щоб зменшити конфлікти під час оповіщення громадян у громадських місцях.

Що змінюється в бронюванні працівників?

У першу чергу Кабінет Міністрів України запровадив зміни до процесу бронювання, які діятимуть вже у червні. Як розповів у коментарі 24 Каналу адвокат Руслан Ружицький, тепер будуть інші вимоги мінімальної зарплати. Мінімальний поріг збільшили з 21 618 гривень до 25 941 гривні.

Руслан Ружицький Адвокат Тобто роботодавцю треба буде підняти зарплату до цього рівня, якщо вона зараз менша. І не опускати нижче. Бо навіть якщо за якийсь один місяць зарплата буде меншою, то формально це порушення.

Також за словами експерта, тепер з'явилися зміни щодо квот на бронювання. За загальним правилом забронювати можна не більше 50% від кількості військовозобов'язаних працівників. І відомо про випадки коли працівник влаштовується на чотири роботи на 0,25 ставки й на кожній з них його рахують в загальну кількість працівників. Тобто завдяки одному такому працівнику забронювати можуть чотирьох.

Але цю “лазівку” Кабмін прибрав, тож такого працівника для підрахунку квот можна рахувати тільки один раз.

З червня також відбуватиметься перезатвердження критеріїв критичності. Але, за словами Руслана Ружицького, чи будуть якість суттєві зміни, що зменшать кількість критичних підприємств – наразі невідомо.

Кого можуть мобілізувати?

У червні 2026 року не планують змін щодо призову військовозобов'язаних. Тобто призвати можуть людину, яка відповідає віку, їхня спеціальність потрібна війську, а ВЛК визнала їх придатними до служби. Тобто Генеральний штаб повинен бути формувати запит на призов військовозобов'язаних, враховуючи конкретні спеціальності, досвід людини та необхідної підготовки.

Важливо! Для більшості громадян граничний вік мобілізації становить 60 років. Для вищого офіцерського складу його збільшують до 65 років, якщо людина придатна за здоров'ям.

Чоловіки, віком від 18 до 24 років можуть підписати контракт добровільно. Але після строкової служби чи проходження військової кафедри громадяни й до досягнення 25 років вважатимуться військовозобов'язаними й можуть мобілізуватися вже на загальних підставах.

Не підлягають мобілізації чоловіки призовного віку, які мають інвалідність I – III груп або визнані непридатними до військової служби.

Також мобілізувати не можуть багатодітних батьків, опікунів дітей та недієздатних родичів з інвалідністю

Якщо в подружжі є два військовослужбовці, то звільнення зі служби може отримати один з них для виховання неповнолітніх дітей.

Призвати не можуть тих, в кого близькі родичі (чоловік, дружина, діти, батьки, дід, бабуся, рідні брати чи сестри) загинули або зникли безвісти внаслідок воєнних дій.

Тимчасову відстрочку від мобілізації мають студенти та викладачі й працівники критично важливих підприємств та організацій.

Хто може виїхати за кордон у червні?

Під час воєнного стану в Україні більшість чоловіків віком від 18 до 60 років обмежені у виїзді за кордон. Однак дозвіл діє для чоловіків від 18 до 22 років. Крім того, всі чоловіки, старші за 60 років, мають право на виїзд за кордон. ​Військовослужбовці можуть перетинати кордон для відпустки чи навчання, якщо мають відповідний дозвіл від військової частини. ​

Тепер з'явився електронний ресурс, де громадяни можуть перевірити обмеження на виїзд за кордон. У червні вже діє сервіс “Особистий кабінет” від Держприкордонслужби. Люди можуть самостійно та оперативно дізнаватися, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Йдеться не тільки про обмеження через воєнний стан, але й через заборону, накладену судом чи виконавчою службою.

Чи мобілізують після 50 років?

Чоловіки, які досягли 50 – 55 років, мобілізуються на загальних підставах. Якщо людина корисна для армії, то призвати її можна і в 59 років.

Проте такі військовозобов'язані часто служать не на передовій у штормових підрозділах, а в тилових структурах.