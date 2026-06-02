Про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net.

Коли може розпочатися демобілізація?

Олександр Півненко заявив, що питання демобілізації напряму залежить від завершення активних бойових дій. Водночас він наголосив, що навіть після припинення війни повернення військовослужбовців до цивільного життя не буде миттєвим процесом.

За словами генерала, після завершення бойових дій державі та війську знадобиться певний перехідний період.

Десь протягом року буде стабілізаційний період – будемо вчитися не воювати. Лише потім, через рік після того, як зупиняться бойові дії, можлива демобілізація. Мені здається, це об'єктивно,

– зазначив Півненко.

Він підкреслив, що навіть після завершення війни Україна потребуватиме потужних сил оборони та часу для перебудови військової системи під нові виклики безпеки.

Олександр Півненко також торкнувся питання мобілізації та комплектування української армії. На його думку, найефективнішим способом залучення людей до війська залишається рекрутинг, однак наразі через цей механізм до лав Сил оборони потрапляє менш як третина новобранців.

Командувач визнав, що система територіальних центрів комплектування потребує змін та вдосконалення. Водночас він не підтримує ідею масового залучення до роботи ТЦК військових із бойовим досвідом, вважаючи, що їхні навички більш потрібні безпосередньо у військових підрозділах.

Окремо генерал звернув увагу на навантаження, яке сьогодні несуть військовослужбовці на передовій. За його словами, трапляються випадки, коли бійці перебувають на позиціях по кілька місяців поспіль, інколи навіть до пів року, що пов'язано з особливостями бойової обстановки та кадровою ситуацією.

З якою проблемою може зіткнутися Україна після війни?

Після завершення війни Україна може зіткнутися з новим демографічним викликом – частина чоловіків виїде за кордон до своїх сімей.

Як заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова, сьогодні багато українських жінок і дітей уже тривалий час проживають у європейських країнах, де встигли адаптуватися до нового життя. Вони знайшли роботу, житло, а діти відвідують місцеві школи та інтегрувалися у громади.

Після скасування обмежень на виїзд для чоловіків частина родин може вирішити возз'єднатися не в Україні, а за кордоном. Лібанова назвала такий сценарій серйозною загрозою для демографічного майбутнього держави. Вона наголосила, що ключовими факторами при ухваленні рішення про повернення стануть наявність роботи, житла та загальний рівень життя в Україні.

На думку демографині, ризик нової хвилі еміграції зростатиме, якщо після війни країна не зможе забезпечити громадянам економічну стабільність і впевненість у завтрашньому дні. Тому післявоєнна відбудова має стосуватися не лише інфраструктури, а й створення умов, за яких українці захочуть будувати своє майбутнє саме вдома.