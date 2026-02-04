В частности, на задание от врага она делала снимки Бурштынской ТЭС, трансформаторных подстанций и аэропорта Ивано-Франковска. Об этом сообщают СБУ и "Фиртка".

Как несовершеннолетняя шпионила для россиян на Франковщине?

Девушка использовала телефоны и аккаунты в Telegram, чтобы отправлять фото и видео военных объектов российским представителям.

16 января ее поймали с поличным во время съемки отеля, где находились военные. Во время обыска у нее изъяли Phone 12 с сим-картами и перепиской с россиянами, а также банковские карты, наличные, фискальные чеки, павербанк и черную сумку с надписью "23". Суд наложил на эти вещи арест, чтобы они оставались доказательствами по делу.

Известно, что российской агенткой оказалась 17-летняя выпускница местного техникума. Ей уже сообщили о подозрении в государственной измене. Девушке грозит до 10 лет за решеткой.

17-летняя жительница Ивано-Франковской области шпионила для россиян / Фото СБУ

Что известно о других случаях вербовки россиянами украинцев