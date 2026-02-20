Соответствующую сообщил начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань в Facebook.
Как изменится погода в начале недели?
Синоптик сообщил, что ведущие европейские модели прогнозируют поступление волны тепла из Атлантики уже с понедельника, 23 февраля. По его словам, такая оттепель приведет к таянию снега, из-за чего могут возникнуть определенные проблемы.
Грунт мерзлый, поэтому талая вода будет слабо просачиваться и ее будет много под ногами, на автодорогах, придомовых территориях,
– объяснил он.
В населенных пунктах и на отдельных участках дорог возможны подтопления из-за накопления талых и дождевых вод, а также неисправности или отсутствия систем водоотведения. Прежде всего это касается пониженных участков местности.
"Итак, еще после завтрашнего снега, сильных морозов в ближайшие выходные - с понедельника оттепель! На повестке дня будут резиновые сапоги и лодочки. Весна скоро", – резюмировал Виталий Постригань в публикации.
Какую погоду ждать в ближайшее время?
Еще до оттепели, а именно – в конце недели погода в Украине станет еще холоднее, столбики термометров снизятся на еще несколько градусов. Например, в северных областях в течение ночи может быть до -18 градусов.
К слову, в Украине в ближайшее время существенных изменений погоды и прихода метеорологической весны не прогнозируют. Зато текущая неделя все еще будет оставаться холодной в большинстве регионов страны.
В основном зимняя погода будет сохраняться на территории Украины как минимум до конца февраля. Температура на протяжении всего последнего зимнего месяца будет колебаться, а осадки различного типа будут периодическими.