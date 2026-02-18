Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Когда ждать улучшения погоды в Украине?

С 18 по 19 февраля в Украине будет царить циклонический вихрь "Wally" – он насыщен влагой, ведь сформировался над Адриатическим морем и продолжает заряжаться над украинским Черным морем. Страну охватят осадки в виде снега и дождя.

Уже 20 февраля украинцы будут чувствовать некоторое изменение погоды из-за нового активного циклона "Xira". Впрочем и в дни его господства устойчивой погоды не стоит ждать. Синоптики прогнозируют умеренные осадки и температуру воздуха от -10 градусов до 0 градусов.

По обновленным данным Европейских прогностических центров, такая неустойчивая и переменная зимняя погода будет сохраняться на территории Украины как минимум до конца февраля. Температура в течение всего последнего зимнего месяца будет колебаться, а осадки различного типа будут периодическими.

Что известно о циклонах, которые накроют Украину?