Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.
Когда ждать улучшения погоды в Украине?
С 18 по 19 февраля в Украине будет царить циклонический вихрь "Wally" – он насыщен влагой, ведь сформировался над Адриатическим морем и продолжает заряжаться над украинским Черным морем. Страну охватят осадки в виде снега и дождя.
Уже 20 февраля украинцы будут чувствовать некоторое изменение погоды из-за нового активного циклона "Xira". Впрочем и в дни его господства устойчивой погоды не стоит ждать. Синоптики прогнозируют умеренные осадки и температуру воздуха от -10 градусов до 0 градусов.
По обновленным данным Европейских прогностических центров, такая неустойчивая и переменная зимняя погода будет сохраняться на территории Украины как минимум до конца февраля. Температура в течение всего последнего зимнего месяца будет колебаться, а осадки различного типа будут периодическими.
Что известно о циклонах, которые накроют Украину?
18 и 19 февраля Украина принимает удар активного циклона "Wally". Во второй половине дня 18 февраля в западных областях начались снегопады. Постепенно осадки охватили и всю Черкасскую область. Синоптики предупреждают, что снежный покров может достигать 10 – 15 сантиметров. Температура снизится до -6 градусов.
На замену этому придет активный циклон "Xira". При его господстве погода будет переменчивой, количество осадков уменьшится, но временами будет снежить. На дорогах ожидается гололедица, поэтому синоптики призывают коммунальщиков позаботиться о безопасности пешеходов и водителей.