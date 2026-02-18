Про це в коментарі "Телеграфу" повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.
Коли чекати покращення погоди в Україні?
З 18 по 19 лютого в Україні пануватиме циклонічний вихор "Wally" – він насичений вологою, адже сформувався над Адріатичним морем та продовжує заряджатись над українським Чорним морем. Країну охоплять опади у вигляді снігу та дощу.
Вже 20 лютого українці відчуватимуть деяку зміну погоди через новий активний циклон "Xira". Втім і в дні його панування стійкої погоди годі чекати. Синоптики прогнозують помірні опади й температуру повітря від -10 градусів до 0 градусів.
За оновленими даними Європейських прогностичних центрів, така нестійка й перемінна зимова погода зберігатиметься на території України щонайменше до кінця лютого. Температура впродовж усього останнього зимового місяця коливатиметься, а опади різного типу будуть періодичними.
Що відомо про циклони, які накриють Україну?
18 та 19 лютого України приймає удар активного циклону "Wally". У другій половині дня 18 лютого у західних областях розпочались снігопади. Поступово опади охопили й усю Черкащину. Синоптики попереджають, що сніговий покрив може сягати 10 – 15 сантиметрів. Температура знизиться до -6 градусів.
На заміну цьому прийде активний циклон "Xira". За його панування погода буде мінливою, кількість опадів зменшиться, але часом сніжитиме. На дорогах очікується ожеледиця, тож синоптики закликають комунальників подбати про безпеку пішоходів та водіїв.