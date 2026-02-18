Об этом рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в комментарии "Телеграфу".

Как изменится погода вскоре?

Синоптик объяснил, что над Адриатическим морем сформировался активный и насыщенный влагой циклонический вихрь "Wally", который бушевал на Балканах во вторник, 17 февраля, в результате чего там выпало много снега, что повлекло проблемы.

"В Болгарии только за 4 часа высота снежного покрова увеличилась почти на 15 см. В Боснии и Герцеговине снегопады и метели вызвали серьезные транспортные трудности, накопленный снег и сильный ветер образовали заносы", – рассказал он.

По его словам, в среду, 18 февраля, этот циклонический вихрь заряжается энергией и влагой над Черным морем, после чего начнет увеличиваться количество осадков, в частности, серьезный снег ожидается в пределах Черкасской области.

В ночь на 19 февраля на Черкасщине прогнозируем значительный снег, местами метели, прирост снежного покрова 10 – 15 сантиметров. На дорогах гололедица. Температура 5 – 10 градусов мороза,

– рассказал Виталий Постригань.

Но, как отмечает специалист, подобные условия надолго не задержатся в Украине, поскольку уже днем 19 февраля циклон переместится в сторону российского Курска, в результате чего интенсивные осадки постепенно приостановятся.

Какой будет погода в ближайшие дни?