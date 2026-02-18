Об этом свидетельствует обновленный прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какие условия будут в Украине?

По данным синоптиков, в большинстве областей 18-19 февраля выпадут осадки в виде снега, в частности, согласно прогнозу, в среду в южной и юго-восточной части снег будет сопровождаться дождем, местами будет гололед.

В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях, а 19 февраля и на северо-востоке, будут сильные осадки. Будут шквалы от 15 до 20 метров в секунду, за исключением западных и северных областей.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 6 до 11 градусов мороза, в дневное время предусматривают от 0 до 5 градусов мороза, в северных регионах столбики термометров покажут ночью от 10 до 17 градусов мороза.

В течение дня в этих областях температура воздуха составит от 3 до 10 градусов мороза. На Закарпатье, юге и юго-востоке в течение суток будет от 6 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Крыму пригреет до 10 градусов тепла.

В пятницу в западных, северных и местами центральных областях осадки преимущественно в виде снега, на остальной территории без осадков; температура повысится на 2 – 4 градуса. На дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица,

– говорится в прогнозе.

Как может измениться погода?