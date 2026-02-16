Погоду на неделю спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич.

Как изменится погода в Украине с 16 февраля?

С 16 февраля погодная ситуация в Украине начнет меняться. Морозы постепенно будут отступать, зато будет расти количество осадков.

Причиной станет активный циклон и устойчивые воздушные потоки юго-западного направления. Вместе с повышением температуры на термометре ожидаются осадки различной интенсивности в виде снега и дождя.

Синоптик также предупреждает об ощутимых колебаниях атмосферного давления и температурного фона. Такие погодные "качели" могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Какой будет погода в течение недели?

В понедельник, 16 февраля, в Украине ожидается прохождение активного южного циклона. На севере пройдет значительный снег и метель – синоптик предупреждает о гололеде. Сложные погодные условия будут наблюдаться и в остальных регионах. Украинцам стоит готовиться к умеренным осадкам в виде снега и дождя. Также снег прогнозируют в северных и северо-западных регионах.

Ветер будет преимущественно южного направления, впрочем впоследствии изменится на западный. Его скорость составит 9 – 14 метров в секунду, а в большинстве регионов, за исключением запада, возможны порывы до 18 – 23 метров в секунду.

Ночью на Левобережье температура будет колебаться от -2 до +5 градусов, тогда как на Правобережье ожидается -5...-13 градусов мороза. Днем на севере и западе будет -3...-8 мороза, а на остальной территории страны – от -2 до +3 градусов.

Во вторник, 17 февраля, значительных осадков не ожидается, впрочем на западе страны будет идти снег, а в центре местами ожидается снег, мокрый снег, дождь и морось. Синоптик прогнозирует гололедицу в большинстве областей.

В ночное время ветер будет слабым и менять направление, 3 – 8 метров в секунду, тогда как днем будет преобладать восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночью температура снизится до 5 – 15 градусов мороза, на крайнем севере отметка на термометре может достигать до -20 градусов. В то же время на юге и Закарпатье ожидается около 0 градусов. Днем в северных, западных и северо-восточных регионах температура будет колебаться от -1 до -7 градусов мороза, тогда как в других областях воздух прогреется от 0 до 5 градусов тепла.

Погода в среду, 18 февраля, ожидается довольно переменчивая. Синоптик объясняет это влиянием циклона с юга. Жители большинства областей должны готовиться к осадкам в виде снега – местами с дождем. В то же время на Левобережье в дневные часы местами возможны обильные осадки. Местами гололед и налипание мокрого снега. А на дорогах ожидается гололедица и снежный накат. В западных областях будут преобладать небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

Ветер будет северного и северо-восточного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут -4 – -11 градусов, в западных и южных областях -3...+3. Днем температура будет колебаться от -5 до +5 градусов.

Ночью в четверг, 19 февраля, будет идти дождь. Осадки в виде дождя, а затем снега будут наблюдаться в восточной части Украины, в Крыму и Приазовье. День пройдет спокойно, ветер ночью северо-западный, днем юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура будет держаться в пределах -2 – -12 градусов мороза, днем от -2 до +3.

В пятницу, 20 февраля, ночью осадков не ожидается. Снег, мокрый снег, и дождь пройдут днем в западных регионах, а также местами в центре и на севере страны. Синоптик говорит, на дорогах стоит ждать гололедицу.

Ветер в пятницу будет юго-восточного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду, днем – местами 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -5...+2, днем +1...+6 градусов тепла, в южной части страны от +6 до +11 градусов тепла.

В субботу, 21 февраля, из-за влияния циклона в Украине снова прогнозируют осадки – преимущественно снег и мокрый снег. На юго-востоке возможен дождь. Кое-где ожидается туман, а на дорогах сохранится гололедица. Ветер ночью будет переменного направления, днем – западный или северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от -4 до +2 градусов, а днем – от -2 до +3.

Воскресенье, 22 февраля, будет с осадками. В отдельных регионах пройдет небольшой снег или мокрый снег. На дорогах будет скользко. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. В ночные часы ожидается -3 – -8, днем температура составит -4 – +1 градус.

Какие циклоны повлияют на погоду?