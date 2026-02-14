Соответствующую информацию сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань на своей странице в Facebook.
Как циклоны повлияют на погоду?
По данным синоптика, первый циклон придет в период с 15 и 16 февраля, который принесет сильный дождь, местами он будет сопровождаться мокрым снегом. Температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Сразу за ним на территорию Украины поступит морозный воздух из Скандинавии, из-за чего температура воздуха ночью 16 февраля будет колебаться от 5 до 10 градусов мороза. Из-за осадков, которые будут до этого, возможно возникновение гололеда.
"Поэтому понедельник и вторник холодные, скандинавский антициклон усилит морозы и ночью столбики термометров будут опускаться до 9 – 14 градусов мороза, днем 2 – 7 градусов. Осадки не прогнозируются", – написал он в публикации.
Уже второй южный циклон, по словам Виталия Постриганя, придет в среду, 18 февраля, и принесет снег на фоне слабых морозов. В связи с этим, как отмечает специалист, снова будет образование снежного покрова и гололедица на дорогах.
Но это чуть дальше и будем уточнять краткосрочными прогнозами. Следим за синоптическими процессами и модельными расчетами, однако уже сейчас очевидно – погода будет сложной. Зима продолжает испытания, а весна победит, это тоже очевидно и безапелляционно,
– резюмировал синоптик.
Какой будет погода в ближайшие дни?
Сообщали, что в эти выходные в Украине будет неустойчивая погода с осадками, ветром и туманами. Температура будет выше нормы, особенно на юге. Прохладнее всего в эти дни будет в северо-западных областях.
А уже со следующей недели, по данным Укргидрометцентра, незначительное потепление, которое недавно пришло в Украину, заменят ощутимые морозы. То есть в ближайшие 5 дней снова ожидаются снижение температуры.
В целом погода в этом месяце, предварительно, будет разной. В течение первой половины февраля в некоторых областях скорее всего сохранятся морозы, однако в конце месяца возможен рост температур.