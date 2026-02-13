Об этом сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань на своей странице в Facebook.
Когда может ухудшиться погода?
По словам синоптика, 13 февраля погода будет теплой, однако заметил, что потепление в условиях в основном облачной погоды приведет к постепенному таянию снега и сползанию больших масс снега с крыш домов и падению сосулек.
"Особое внимание не только под ноги, но и немного следим и проходите вдоль зданий на безопасном расстоянии от стен – не ближе 3 – 4 метра. Дискомфорта и ощущение холода будет добавлять порывистый ветер уже южных румбов", – написал он.
Кстати, Укргидрометцентр сообщал, что в течение 14 февраля в южной и восточной частях страны местами возможны сильные порывы ветра скоростью от 15 до 20 метров в секунду.
Уже в субботу, 14 февраля, и воскресенье, 15 февраля, как предупреждает Виталий Постригань, существует высокая вероятность выхода южных циклонов. Известно, что он обычно приводит к ухудшению погоды, в частности, возможно усиление осадков.
Пока траектория их перемещения рассчитывается, фаза и интенсивность осадков тоже впоследствии. Но может быть существенное осложнение погоды. Итак, уже почувствуем тепло Атлантики, однако, это еще не весна,
– подчеркнул он.
Какой будет погода до конца недели?
Напомним, уже отмечали, что во второй половине недели температура воздуха на территории Украины ощутимо возрастет, местами прогнозируют до 11 и более градусов тепла. Потепление охватит не только южные области.
Также предупреждали, что Украину на этой неделе накроет антициклон, из-за чего осадков по территории страны пока будет меньше. Несмотря на это, мороз еще продержится несколько дней, а холоднее всего будет ночью.
Сообщали, что погода в феврале, предварительно, будет разной. В течение первой половины месяца в некоторых областях скорее всего сохранятся морозы, однако в конце февраля возможен рост температур.