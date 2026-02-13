Про це повідомлив начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань на своїй сторінці у Facebook.

Коли може погіршитися погода?

За словами синоптика, 13 лютого погода буде теплою, проте зауважив, що потепління в умовах здебільшого хмарної погоди призведе до поступового танення снігу і сповзання великих мас снігу з дахів будинків та падіння бурульок.

"Особлива увага не лише під ноги, а й трішки пильнуємо та проходьте вздовж будівель на безпечній відстані від стін – не ближче 3 – 4 метри. Дискомфорту та відчуття холоду додаватиме рвучкий вітер вже південних румбів", – написав він.

До речі, Укргідрометцентр повідомляв, що протягом 14 лютого у південній та східній частинах країни подекуди можливі сильні пориви вітру швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Вже у суботу, 14 лютого, та неділю, 15 лютого, як попереджає Віталій Постригань, існує висока ймовірність виходу південних циклонів. Відомо, що він зазвичай призводить до погіршення погоди, зокрема, можливе посилення опадів.

Поки що траєкторія їх переміщення розраховується, фаза та інтенсивність опадів теж згодом. Але може бути суттєве ускладнення погоди. Отже, вже відчуємо тепло Атлантики, однак, це ще не весна,

– наголосив він.

Якою буде погода до кінця тижня?