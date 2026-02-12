Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Де та коли прогнозують дощі?

Опади можуть початися вже в четвер, 12 лютого. Невеликий дощ удень прогнозують на Заході та Півночі України. 13 лютого дощі та нічний мокрий сніг пройдуть також у південних, східних регіонах та на крайньому Заході. На решті території опадів у ці дні не прогнозують.

А вже 14 лютого помірні опади будуть в більшості областей, крім західних. Переважно в Україні йтиме дощ.



Погода в Україні 12 лютого / Карта Укргідрометцентру



Погода в Україні 13 лютого / Карта Укргідрометцентру



Погода в Україні 14 лютого / Карта Укргідрометцентру

Якою буде температура в наступні дні?

12 лютого синоптики прогнозують температуру в денні години від 0 до 5 градусів тепла. На Закарпатті та Півдні країни повітря може прогрітися до 3 – 8 градусів тепла, а в Криму – до +12 градусів.

На Сході найближчим часом буде близько 0 градусів. 13 і 14 лютого вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 3 градусів тепла до 3 градусів морозу, а вдень від 0 до 5 градусів. На Закарпатті та в південних регіонах вночі буде від 1 до 6 градусів тепла вночі та від +5 до +10 градусів удень. У Криму температура може піднятися до 15 градусів з позначкою "плюс".

На дорогах, крім Півдня, місцями може утворюватися ожеледиця. Пориви вітру сягатимуть 5 – 12 метрів за секунду.

Чи передбачається потепління в Україні?