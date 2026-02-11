Майор, заступник командира 4 батальйону "Сила свободи" 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко розповів 24 Каналу, що зима, сильні морози – це завжди складність для Сил оборони. Особливо, коли військові перебувають в окопах, де дуже важко зігрітися.

Дивіться також Такого не було за всі 4 роки, – командир "Ахіллесу" про бої при екстремальних морозах

Що для військових гірше, ніж мороз?

Володимир Назаренко підкреслив, що тепер військовим складніше грітися в окопах, бо дуже небезпечно ставити там печі для обігріву, адже кілзона постійно розширюється.

Будь-яке джерело тепла – це відразу орієнтир для ворога. З міркувань безпеки не можна їх створювати. Мороз – це побутова складність, це виклик,

– сказав він.

Українські піхотинці постійно борються з побутовими труднощами на фронті. Проте, росіянам, які весь час ідуть в наступ та намагаються проникати вглиб нашої оборони, погода шкодить ще більше.

Зверніть увагу! У бригаді НГУ "Рубіж" триває дуже важливий збір на наземний дрон для медичної евакуації. Він допоможе зберегти життя наших військових на полі бою, які там виконують важливі бойові завдання. Долучитися до збору можна за посиланням.

За словами військового, гірше, ніж мороз може бути лише потепління вдень, після якого тане сніг і затоплює окопи, та похолодання вночі, коли все замерзає.

Проте Назаренко висловив сподівання, що скоро прийде весна і Силам оборони стане значно легше протистояти окупантам.

Яка ситуація на фронті?