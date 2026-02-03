Про це 24 Каналу розповів герой України, командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що під час мінусової температури легше здійснювати розвідку. Однак водночас мороз впливає на ефективність використання безпілотників.

Якою є специфіка боїв при екстремальних морозах?

За словами командира, раніше противник не часто використовував броньовану та високоманеврену техніку, бо знав, що отримає від ЗСУ відповідь. Тому, за винятком окремих відтинків, активність штурмових дій ворога була на середньому рівні.

З настанням морозів ситуація дещо змінилась – водні перешкоди замерзли і, відповідно, ті території, які були непрохідними для російських піхотинців, стали легкопрохідними. Усе що зупиняє їх – українська розвідка та удари Сил оборони.

Декілька днів тому було потепління – лід не розтопився, поле для маневрів залишилось, але був туман і дощ. Це знизило активність використання безпілотних систем і дало противнику можливість виконувати певні дії. Ворог пішов з легкоброньованою технікою, десь здійснив перегрупування, десь інфільтрацію.

Сьогодні знову мороз, такого не було за всі 4 роки – вночі можна було літати денним дроном Mavic і розвідувати. Настільки ясне світло. Тому вночі руху не було, але вдень противник активно намагається переміщатись,

– наголосив він.

Федоренко пояснив, що через таку ситуацію можна буде побачити інфільтрацію ворожих груп, але це ЗСУ зможуть "виправити". Зараз українські військові проводять стабілізаційні заходи. На деяких відтинках наші захисники також змогли скористатись погодою і покращити тактичне становище.

Зауважте! Водночас військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан поділився думкою про те, що мороз не дозволяє окупантам розгорнути зимову воєнну кампанію. Зокрема, є моменти, пов'язані з вимогами до палива.

"Однак пригадайте, як працює ваш телефон на морозі – батарея сідає швидко. Так само з безпілотними системами, які застосовують для електроживлення двигунів. Ефективність використання безпілотників у - 30 буде знижатись", – зауважив командир.

Водночас Федоренко додав, що Сили безпілотних систем зараз знищують до 30% російських цілей на фронті. Це неймовірно великий обсяг роботи.

Він висловив сподівання, що згодом СБС зможуть виконувати спеціалізовані завдання щодо логістики противника та посадкових майданчиків різних категорій.

Які конкретні проблеми мають росіяни через мороз?