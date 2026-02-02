Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив 24 Каналу, що погода не дозволяє ворогу розгорнути зимову воєнну кампанію. Тому триває зниження інтенсивності просування.

"Є певні погодні умови, які не дають розгорнути зимову воєнну кампанію. Росіяни до неї повністю не готові. Тобто вони вже не розраховували на зимову кампанію. Тому що є певні моменти, пов'язані з вимогами до палива і так далі. Це цілий процес", – пояснив він.

Крім того, зусилля українських військ щодо стримування загарбників, перерозподіл сил, засобів, підтягування додаткових зусиль дали можливість зупинити ворога. Відомо, що зараз більша частина російських стратегічних резервів пішла на Запоріжжя, від Степногірська у напрямку Запоріжжя – Покровськ.

Що відбувається на фронті?