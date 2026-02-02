Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заметил 24 Каналу, что погода не позволяет врагу развернуть зимнюю военную кампанию. Поэтому продолжается снижение интенсивности продвижения.

"Есть определенные погодные условия, которые не дают развернуть зимнюю военную кампанию. Россияне к ней полностью не готовы. То есть они уже не рассчитывали на зимнюю кампанию. Потому что есть определенные моменты, связанные с требованиями к топливу и так далее. Это целый процесс", – объяснил он.

Кроме того, усилия украинских войск по сдерживанию захватчиков, перераспределение сил, средств, подтягивание дополнительных усилий дали возможность остановить врага. Известно, что сейчас большая часть российских стратегических резервов пошла на Запорожье, от Степногорска в направлении Запорожье – Покровск.

Что происходит на фронте?