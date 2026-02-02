Про це 24 Каналу розповів начальник штабу 4 батальйону оперпризначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко, наголосивши, якою тактики дотримується наразі ворог. Також у районі промислової зони Покровська бійці 147 ОАБр зірвали спробу просування російської групи, застосувавши дрони та артилерію.

Дивіться також Росіяни знову намагаються прорвати кордон у двох областях і створюють загрози для Запоріжжя: як змінилася лінія фронту за тиждень

Як діє ворог в умовах низьких температур?

Гриценко сказав, що противник сьогодні не послабляє своєї хватки, не заважаючи на надзвичайно складні погодні умови, які суттєво ускладнюють просування його живої сили.

Проте ворог постійно намагається рухатись вперед, дотримуючись тактики просочування – крізь українські бойові порядки. Він здійснює спроби накопичуватись безпосередньо на нашому міжпозиційному просторі і далі розвивати свої штурмові дії,

– зауважив начальник штабу.

Однак завдяки активності українських дронів у повітрі вдається, за його словами, виявляти противника переважно у сірій зоні під час спроб наблизитися до лінії бойового зіткнення.

На Покровському напрямку бойові дії перейшли у війну дронів. Противник також активно розвиває свої дрони на оптоволокні. З'явилась їх надзвичайно велика кількість. Дрони, які можуть літати на відстань 30 – 40 кілометрів, намагаються завдавати величезний удар по нашій логістиці, силам забезпечення,

– підкреслив він.

Водночас через морози на певних ділянках фронту спостерігається зменшення інтенсивності наступальних дій ворога. Це відбувається передусім через проблеми з технікою.

Яка ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

"Вони виникають, тому що росіянам не вдається здійснювати евакуацію підбитої техніки. На цих місіях вони втрачають ще більше техніки. Більшість її була просто не готова до здійснення певних штурмових дій або маршів в реаліях мінусової погоди", – відзначив Микола Гриценко.

Щодо живої сили, то ворог, за його словами, на Покровському напрямку не має з нею проблем, адже на полігони щоденно прибувають по 3 – 4 тисячі нових окупантів, готових до введення штурмових дій.

До слова. За даними DeepState, за січень 2026 року Росія захопила майже вдвічі менше українських територій, ніж у грудні чи листопаді 2025-го. Йдеться про 245 квадратних кілометрів території України. Також знизилась активність штурмових дій противника на 4%. Основний удар ворог завдає на Покровському напрямку.

Однак проблеми у росіян існують щодо спроб доходження до лінії бойового зіткнення, тому що українські сили діють злагоджено та взаємодіють, щоб виявляти ворога та знешкоджувати на відстані ще 5 – 6 кілометрів від лінії боєзіткнення.

Що відбувається на фронті?