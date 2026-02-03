Об этом 24 Каналу рассказал герой Украины, командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что во время минусовой температуры легче осуществлять разведку. Однако в то же время мороз влияет на эффективность использования беспилотников.

Какова специфика боев при экстремальных морозах?

По словам командира, ранее противник не часто использовал бронированную и высокоманевренную технику, потому что знал, что получит от ВСУ ответ. Поэтому, за исключением отдельных отрезков, активность штурмовых действий врага была на среднем уровне.

С наступлением морозов ситуация несколько изменилась – водные преграды замерзли и, соответственно, те территории, которые были непроходимыми для российских пехотинцев, стали легкопроходимыми. Все что останавливает их – украинская разведка и удары Сил обороны.

Несколько дней назад было потепление – лед не растаял, поле для маневров осталось, но был туман и дождь. Это снизило активность использования беспилотных систем и дало противнику возможность выполнять определенные действия. Враг ушел с легкобронированной техникой, где-то осуществил перегруппировку, где-то инфильтрацию.

Сегодня опять мороз, такого не было за все 4 года – ночью можно было летать дневным дроном Mavic и разведывать. Настолько ясный свет. Поэтому ночью движения не было, но днем противник активно пытается перемещаться,

– подчеркнул он.

Федоренко объяснил, что из-за такой ситуации можно будет увидеть инфильтрацию вражеских групп, но это ВСУ смогут "исправить". Сейчас украинские военные проводят стабилизационные мероприятия. На некоторых участках наши защитники также смогли воспользоваться погодой и улучшить тактическое положение.

Заметьте! В то же время военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан поделился мнением о том, что мороз не позволяет оккупантам развернуть зимнюю военную кампанию. В частности, есть моменты, связанные с требованиями к топливу.

"Однако вспомните, как работает ваш телефон на морозе – батарея садится быстро. Так же с беспилотными системами, которые применяют для электропитания двигателей. Эффективность использования беспилотников в - 30 будет снижаться", – заметил командир.

В то же время Федоренко добавил, что Силы беспилотных систем сейчас уничтожают до 30% российских целей на фронте. Это невероятно большой объем работы.

Он выразил надежду, что впоследствии СБС смогут выполнять специализированные задачи по логистике противника и посадочных площадок различных категорий.

Какие конкретные проблемы имеют россияне из-за мороза?