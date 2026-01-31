Об этом 24 Каналу рассказал герой Украины, командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, заметив, что, например, водоемы замерзают и россияне могут по ним двигаться. В таких случаях оккупанты могут использовать не только живую силу, но и технику.

Чем морозы выгодны россиянам?

Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" объяснил, что сейчас враг пытается приблизиться к Запорожью, чтобы взять его под огневой контроль системами реактивного огня и артиллерией. Ведь уничтожить город, который является крупным промышленным центром Украины, с помощью ракет или дронов не удастся.

Однако в короткой перспективе россиянам этого сделать не удастся. Сейчас продвижение врага на линии боевого приостановились, ведь Силы обороны эффективно противодействуют. Однако свои коррективы внесли и морозы.

Те места, которые ранее были непроходимы из-за водных преград, сейчас замерзли. Как следствие, противник получил по площади больший сектор для совершения маневров, как живой силой, так и мобильной техникой, небронированной. Поэтому враг будет пытаться использовать погодные условия максимально,

– подчеркнул он.

В то же время в морозе есть как предпосылка, которая дает возможности для противника, так и есть недостатки для россиян – им трудно продвигаться при температуре -25 градусов, из-за таких сильных морозов без надлежащего обогрева у оккупантов отмерзают конечности.

Интересно! Командир экипажа БпАК отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" "Скиф" также рассказал, что из-за сильных морозов передвижения обеих сторон затруднено, ведь невозможно идентифицировать пути, которые сейчас заметены снегом.

Федоренко добавил, что погода, которая есть сейчас, является самой опасной на линии соприкосновения. Например, когда была минусовая температура, водные преграды замерзали. Когда же температура поднялась до 0 градусов и немного выше, образовался туман. В таких условиях украинским бойцам достаточно сложно выявлять вражеские группы, но и в таких случаях уровень противодействия россиянам настроен серьезно на всех отрезках.

Как еще зима на фронте влияет на врага?