Об этом в эфире 24 Канала рассказал начальник разведки зенитно-ракетного артдивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко, отметив, что холодная зима является одним из самых сложных периодов на фронте. Особенно, если морозы настолько сильные.

Как холодная зима повлияла на фронт?

Сильные морозы ощутимы на поле боя. Прежде всего они влияют на работу техники, дронов. Например, аккумуляторы беспилотников быстрее разряжаются в мороз, поэтому дроны не могут быть в воздухе столько сколько нужно. Также им трудно поднимать вес, их необходимо хорошо прогревать перед использованием.

Конечно, это влияет и на крупную технику, в частности автомобили. Большинство из них работают на дизельном топливе, которое замерзает в сильные морозы. Поэтому нет никакой гарантии, что в топливной системе не появится парафин от дизельного топлива. Несмотря на это военные прогревают технику, пытаются держать ее полностью боеспособной,

– добавил Даниил Борисенко.

Что касается оккупантов, то им сложнее посылать своих бойцов на штурмы, однако они все равно постоянно движутся в сторону наших позиций. К тому же Россия использует легкую технику: квадроциклы, мотоциклы. Они бензиновые, поэтому с ними нет проблем в мороз.

Но самая сложная работа и вообще тяжелее всего сейчас нашим пехотинцам. Им трудно как физически, так и морально находиться на позициях в лютые морозы. Они не имеют возможности нормально согреться, установить буржуйку, потому что позицию сразу обнаружат и уничтожат,

– подчеркнул военный.

Поэтому каждый, кто сегодня держит оборону в таких условиях – является настоящим героем. Эти люди работают за пределами своих возможностей и делают все, чтобы не пропустить врага.

