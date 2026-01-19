Об этом в эфире 24 Канала рассказал начальник разведки зенитно-ракетного артдивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко, отметив, что холодная зима является одним из самых сложных периодов на фронте. Особенно, если морозы настолько сильные.
Как холодная зима повлияла на фронт?
Сильные морозы ощутимы на поле боя. Прежде всего они влияют на работу техники, дронов. Например, аккумуляторы беспилотников быстрее разряжаются в мороз, поэтому дроны не могут быть в воздухе столько сколько нужно. Также им трудно поднимать вес, их необходимо хорошо прогревать перед использованием.
Конечно, это влияет и на крупную технику, в частности автомобили. Большинство из них работают на дизельном топливе, которое замерзает в сильные морозы. Поэтому нет никакой гарантии, что в топливной системе не появится парафин от дизельного топлива. Несмотря на это военные прогревают технику, пытаются держать ее полностью боеспособной,
– добавил Даниил Борисенко.
Что касается оккупантов, то им сложнее посылать своих бойцов на штурмы, однако они все равно постоянно движутся в сторону наших позиций. К тому же Россия использует легкую технику: квадроциклы, мотоциклы. Они бензиновые, поэтому с ними нет проблем в мороз.
Но самая сложная работа и вообще тяжелее всего сейчас нашим пехотинцам. Им трудно как физически, так и морально находиться на позициях в лютые морозы. Они не имеют возможности нормально согреться, установить буржуйку, потому что позицию сразу обнаружат и уничтожат,
– подчеркнул военный.
Поэтому каждый, кто сегодня держит оборону в таких условиях – является настоящим героем. Эти люди работают за пределами своих возможностей и делают все, чтобы не пропустить врага.
Что происходит на фронте: последние новости
Враг предпринимает попытки проникнуть в Лиман и хочет выйти к Славянско-Краматорской агломерации. Ситуацию осложняет большое количество беспилотников, которые не позволяют проводить логистику. Значительная часть территории превратилась в "серую зону".
Россияне продолжают давить на Покровск. Они подтянули силы и пытаются любым способом проникнуть в город. Преимущественно заходят с флангов группами по 3 – 4 человека. Из них 1 – 2 все-таки попадают в город и ждут накопления.
Ситуацию возле Гуляйполя удалось стабилизировать. Для этого привлекли штурмовые бригады, ведь подразделения, которые там находились, уже были истощены. Они держали это направление с 2022 года, оно выдалось относительно спокойным, но из-за прорыва противника возникла угроза продвижения.