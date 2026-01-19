Так, эвакуации с вражеских позиций проводятся редко. Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк, отметив, что из-за сложных условий противник уменьшил наступательную активность.
Каково обеспечение россиян возле Доброполья?
Бригада "Рубеж" сейчас находится в зоне динамических боевых действий. Сильные морозы стали настоящим испытанием и для украинских защитников, и для россиян.
Однако противник страдает от морозов гораздо больше, учитывая отношение россияне к своим военнослужащим. Даже получив ранения, военные РФ могут просто замерзать в своих блиндажах, ведь эвакуации ждать приходится долго,
– подчеркнул Черняк.
Кроме того, из-за ухудшения погодных условий враг уменьшил наступательные темпы и количество штурмов. По словам офицера бригады, при -30 двигаться полем для атаки очень трудно. Между тем в блиндажи врага иногда сбрасывают средства для обогрева, но очень редко.
Когда оккупанты все же осуществляют попытки штурмов, то делают это малыми пехотными группами без бронетехники. Ведь раньше во время механизированных атак ВСУ ее эффективно уничтожали.
Кстати, в то же время начальник разведки зенитно-ракетного артдивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко отметил, что для штурмов враг начал использовать легкую технику (квадроциклы и мотоциклы). Поскольку они работают на бензине, поэтому мороз для них не является препятствием.
Что известно о боях в Донецкой области?
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении ежесуточно фиксируется примерно 50 боевых столкновений. На это направление враг перебрасывает дополнительные резервы и пытается выявить уязвимые участки в украинской обороне.
- Россияне также накапливают резервы в районе Северска. Таким образом оккупанты готовятся к захвату населенного пункта Дроновка, что на Славянском направлении.
- По данным Института изучения войны, украинские военные недавно продвинулись на юго-запад от Дорожного (на юго-восток от Доброполья) и на северо-запад от Светлого (на восток от Покровска).