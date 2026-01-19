Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на технического блогера Сергея "Флеша".

Какие последствия могут повлечь российские удары по АЭС?

После массированных атак врага АЭС сейчас фактически остались единственными источниками генерации электроэнергии в стране, и если противник хочет добиться полного блэкаута, ему нужно будет атаковать эти объекты.

Эксперт пояснил, что рядом с каждой АЭС есть подстанция и коммутационные поля, которые "выводят" генерируемую электроэнергию с АЭС и направляют ее в линии электропередач, которые сходятся к АЭС с разных сторон. Фактически это часть инфраструктуры АЭС. Подстанция и коммутация иногда находятся за километр от реакторов, а иногда за 300 метров.

Оккупанты могут атаковать подстанции на АЭС / Фото "Флеша"

Хотя Россия и уверяет весь мир о "сверхточном" оружии, мы видим, что это не так. Кинжалы попадают куда попало, точность крылатых ракет и баллистики тоже не идеальна,

– говорит "Флеш".

Он напомнил о недавней трагедии в Тернополе, когда вместо завода "сверхточные" ракеты попали в жилой дом, а также о попадании по соседним домам Киева при атаке на КБ "Луч". Эксперт вспомнил про "точные" Шахеды, которые атаковали ГЭС, а попали все в жилые дома Вышгорода.

"Я очень надеюсь на то, что у россиян хватит ума не пытаться атаковать атомные электростанции, потому что промах "Искандера" или "Кинжала" может превратиться во второй Чернобыль. Фактически все наши АЭС находятся вблизи или Беларуси, или оккупированной территории России и возможно трагедия коснется всех", – резюмировал "Флеш".

Что в Украине говорят о планах оккупантов по АЭС?