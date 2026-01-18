Институт изучения войны оценил ход боевых действий в Украине. По данным аналитиков, Силы обороны имели успех на 3 направлениях фронта, а враг – ни на одном, передает 24 Канал.
Где ВСУ удалось отбросить врага?
Геолоцированные видеоматериалы, обнародованные 15 января, свидетельствуют о том, что украинские силы недавно продвинулись на север от Купянска.
Кроме того, наша бригада, действующая на Боровском направлении, опровергла российские заявления о захвате Новоплатоновки (к северу от Боровой). Вражеские военкоры подтверждают: оккупации населенного пункта не было.
Геолоцированные видеоматериалы за 17 января показывают, что Силы обороны недавно продвинулись или удерживают позиции к юго-западу от Дорожного (на юго-восток от Доброполья). Ранее противник заявлял о собственном присутствии в этом районе.
Геолоцированные видеоматериалы за 17 января также указывают на то, что украинские войска недавно продвинулись на северо-запад от Светлого (к востоку от Покровска).
Какова ситуация на фронте в целом?
- На Славянском направлении российские войска продолжают накапливать резервы вблизи Дроновки для будущих наступательных действий против этого населенного пункта. Оккупанты пытаются форсировать реку Северский Донец на резиновых лодках вблизи Дроновки и Платоновки.
- На Константиновском направлении захватчики пытаются обойти Константиновку с флангов и перерезать украинские наземные линии сообщения, чтобы изолировать город в рамках подготовки к будущим наступательным действиям. Противник использует тактику, которая уже принесла ему успех, отмечает американский военный журналист Дэвид Акс. Российские войска пробуют проникнуть в Константиновку, используя небольшие пехотные группы для дестабилизации ситуации и вытеснения украинских сил.
- На Покровском направлении враг продолжает попытки накопления сил для перерезания украинских наземных линий сообщения и инфильтрации в Мирноград.
- Украинские военные опровергли заявления россиян о захвате Приволья, что на Краматорском направлении.