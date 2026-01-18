Соответствующее заявление сделали в 30-й отдельной механизированной бригаде имени Константина Острожского. Детали передает 24 Канал.

Смотрите также Полковник запаса назвал роковую ошибку россиян возле Купянска

Какова ситуация в Приволье Донецкой области?

Как сообщили военные, информация о захвате населенного пункта Приволье в Донецкой области, распространена пропагандистскими ресурсами, не соответствует действительности.

Приволье находится под контролем подразделений Сил обороны Украины, в частности 30-й отдельной механизированной бригады,

– отметили в бригаде.

Там также отметили, что подобные враждебные заявления направлены лишь на создание иллюзии успехов, они являются элементом информационно-психологических операций. В то же время Силы обороны продолжают держать оборону и выполняют боевые задачи на определенных рубежах.

Что происходит в Донецкой области: смотрите карту DeepState

Справочно: Приволье – небольшое село на границе Донецкой и Харьковской областей. До начала полномасштабной войны здесь проживало около 1100 человек, а по состоянию на начало активных боевых действий – примерно 950 (включая внутренне перемещенных лиц).

Стоит напомнить, что подобные громкие слова касались и населенного пункта Закитное в Донецкой области. Однако Силы обороны Украины опровергли заявления России о якобы захвате села и подтвердили, что полностью контролируют районы сосредоточения вражеских войск, их логистические пути и позиции для запуска беспилотников.

Последние новости с фронта Донецкой области