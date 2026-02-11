Про це пише угруповання військ "Схід".

Під чиїм контролем нині село Бондарне, що на Донеччині?

У середу, 11 лютого, в угрупованні спростували інформацію DeepState щодо захоплення населеного пункту Бондарне.

Оприлюднені повідомлення про начебто захоплення Бондарного ворогом не відповідають дійсності. Бондарне та Никифорівка знаходяться під контролем Сил оборони України,

– додали.

За даними української сторони, на Краматорському напрямку підрозділи угруповання військ "Схід" тримають рубежі у районі населених пунктів Никифорівка та Бондарне. Водночас окупанти намагаються прорвати позиції Сил оборони, втім "ефективна взаємодія розвідки та операторів ударних дронів не залишають загарбникам жодного шансу".

Аналітичний проєкт стверджував 10 лютого, що російські війська окупували Бондарне.

Яка наразі ситуація на фронті у Донецькій області?

Крім того, українці продовжують вести активні бойові дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Сили оборони тримають під своїм контролем північну частину Покровська. На цій ділянці фронту захисники проводять пошуково-штурмові дії та знищують противника з-поміж міської забудови. Ворожі підрозділи, які намагаються накопичуватись у південній частині міста, зазнають вогневого ураження.

Угруповання "Схід" інформує, що українці у Мирнограді утримують визначені оборонні позиції. Водночас противник нарощує тиск на північ міста, концентруючи важку техніку та особовий склад для підготовки до можливого штурму.