Майор, заместитель командира 4 батальона "Сила свободы" 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко рассказал 24 Каналу, что зима, сильные морозы – это всегда сложность для Сил обороны. Особенно, когда военные находятся в окопах, где очень трудно согреться.
Смотрите также Такого не было за все 4 года, – командир "Ахиллеса" о боях при экстремальных морозах
Что для военных хуже, чем мороз?
Владимир Назаренко подчеркнул, что теперь военным сложнее греться в окопах, потому что очень опасно ставить там печи для обогрева, ведь килзона постоянно расширяется.
Любой источник тепла – это сразу ориентир для врага. Из соображений безопасности нельзя их создавать. Мороз – это бытовая сложность, это вызов,
– сказал он.
Украинские пехотинцы постоянно борются с бытовыми трудностями на фронте. Однако, россиянам, которые все время идут в наступление и пытаются проникать вглубь нашей обороны, погода вредит еще больше.
Обратите внимание! В бригаде НГУ "Рубеж" продолжается очень важный сбор на наземный дрон для медицинской эвакуации. Он поможет сохранить жизнь наших военных на поле боя, которые там выполняют важные боевые задачи. Приобщиться к сбору можно по ссылке.
По словам военного, хуже, чем мороз может быть только потепление днем, после которого тает снег и затапливает окопы, и похолодание ночью, когда все замерзает.
Однако Назаренко выразил надежду, что скоро придет весна и Силам обороны станет значительно легче противостоять оккупантам.
Какая ситуация на фронте?
Аналитики DeepState сообщают, что российская пехота, вероятно, продвигается в северной части Покровска, дистанционно минирует город и ограничивает въезд в него. Бои продолжаются, а ситуация в агломерации остается напряженной из-за постоянного давления оккупантов и усиления авиаударов.
DeepState заявил о якобы захвате россиянами села Бондарное и продвижении в Никифоровке в Донецкой области. В группировке войск "Восток" это опровергли, подчеркнув, что оба населенных пункта остаются под контролем ВСУ.
В районе Северского Донца российские подразделения пытаются проникнуть в украинскую оборону малыми группами, в частности вблизи Закитного. Однако их своевременно обнаруживают и уничтожают ударами по линии фронта.