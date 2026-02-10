Розпочнеться потепління із четверга, 12 лютого, інформує начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

Коли чекати потепління?

Вночі 9 лютого було зафіксовано найнижчу температуру за весь період похолодання.

Найбільші морози охопили Глухів, що на Сумщині. Там стовпчики термометрів опустились до майже -30 градусів. На Черкащині температура коливалась в межах 20 – 24 градусів морозу, а в обласному центрі зафіксували до 26 градусів нижче нуля.

У Жашкові на поверхні снігу морози сягнули -30 градусів.

Втім на українців чекають приємні зміни. Ніч проти 11 лютого буде крайньою аномально холодною. Синоптик прогнозує -13...-18 градусів вночі, та -4 – +1 вдень.

Починаючи з 12 лютого в Україну прийде потепління. Водночас воно супроводжуватиметься опадами у вигляді дощу та мокрого снігу.

Яку погоду прогнозують синоптики на 11 лютого?