Начнется потепление с четверга, 12 февраля, информирует начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.
Когда ждать потепления?
Ночью 9 февраля была зафиксирована самая низкая температура за весь период похолодания.
Самые сильные морозы охватили Глухов, что на Сумщине. Там столбики термометров опустились до почти -30 градусов. В Черкасской области температура колебалась в пределах 20 – 24 градусов мороза, а в областном центре зафиксировали до 26 градусов ниже нуля.
В Жашкове на поверхности снега морозы достигли -30 градусов.
Впрочем, украинцев ждут приятные изменения. Ночь на 11 февраля будет крайней аномально холодной. Синоптик прогнозирует -13...-18 градусов ночью, и -4 – +1 днем.
Начиная с 12 февраля в Украину придет потепление. В то же время оно будет сопровождаться осадками в виде дождя и мокрого снега.
Какую погоду прогнозируют синоптики на 11 февраля?
После длительных морозов в Украину начинает заходить более теплый воздух с юга, что постепенно изменит характер зимней погоды.
Вся территория Украины будет охвачена туманом, а осадки, в виде мокрого снега и дождя, синоптики прогнозируют лишь в Карпатах и на Закарпатье. Там возможна гололедица.
На востоке и северо-востоке днем температура будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза. В западных и южных областях – от 2 мороза до 3 тепла, на Закарпатье 1 – 6 тепла. На остальной территории ночью будет от 9 до 14 мороза, а днем от 0 до 5 градусов мороза.