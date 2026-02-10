Поступление тепла приведет к снижению атмосферного давления, увеличению облачности и ослаблению морозов в большинстве регионов, особенно в дневные часы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какая будет погода 11 февраля?
По прогнозу синоптиков, по всей территории страны будет облачно с прояснениями. Осадки маловероятны, только в Карпатах и на Закарпатье возможны небольшой мокрый снег и дождь, местами с гололедом. На дорогах, кроме южных областей, местами сохранится гололедица, а ночью и утром на Прикарпатье возможен туман.
Ветер южный, 7 – 12 метров в секунду, в Карпатах днем местами порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
На востоке и северо-востоке ночью температура составит днем – 2 – 7 градусов мороза. В западных и южных областях ночью ожидается 4 – 9 градусов мороза, днем – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на Закарпатье днем 1 – 6 градусов тепла. На остальной территории ночью будет 9 – 14 градусов мороза, днем – 0 – 5 градусов мороза.
Какой будет температура по регионам?
- Киев -3...-1;
- Ужгород +3...+5;
- Львов 0...+2;
- Ивано-Франковск 0...+2;
- Тернополь 0...+2;
- Черновцы 0...+2;
- Хмельницкий 0...+2;
- Луцк 0...+2;
- Ровно 0...+2;
- Житомир -3...-1;
- Винница -1...+1;
- Одесса +2...+4;
- Николаев 0...+2;
- Херсон 0...+2;
- Симферополь +1...+3;
- Кропивницкий -3...-1;
- Черкассы -3...-1;
- Чернигов -5...-2;
- Сумы -5...-3;
- Полтава -3...-1;
- Днепр -3...-1;
- Запорожье 0....+2;
- Донецк -3...-1;
- Луганск -6...-4;
- Харьков -5...-3.
Прогноз погоды в Украине / Инфографика Укргидрометцентра
Какой будет погода в Украине в ближайшее время?
Во второй половине недели в Украине ожидается потепление до 11 градусов тепла, которое охватит не только южные области. С 12 февраля температура воздуха ночью будет колебаться от 5 до 12 градусов мороза, а днем – до 3 градусов тепла.
Руководитель Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань сообщил, что перед началом весны в Украине ожидается похолодание с морозами до 24 градусов. Но уже с 11 февраля на погоду будет влиять теплая Атлантика, что повысит температурный фон на 4 – 8 градусов.