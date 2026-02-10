Поступление тепла приведет к снижению атмосферного давления, увеличению облачности и ослаблению морозов в большинстве регионов, особенно в дневные часы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Смотрите также Официально: Европа пережила самый холодный январь за последние 16 лет

Какая будет погода 11 февраля?

По прогнозу синоптиков, по всей территории страны будет облачно с прояснениями. Осадки маловероятны, только в Карпатах и на Закарпатье возможны небольшой мокрый снег и дождь, местами с гололедом. На дорогах, кроме южных областей, местами сохранится гололедица, а ночью и утром на Прикарпатье возможен туман.

Ветер южный, 7 – 12 метров в секунду, в Карпатах днем местами порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

На востоке и северо-востоке ночью температура составит днем – 2 – 7 градусов мороза. В западных и южных областях ночью ожидается 4 – 9 градусов мороза, днем – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на Закарпатье днем 1 – 6 градусов тепла. На остальной территории ночью будет 9 – 14 градусов мороза, днем – 0 – 5 градусов мороза.

Актуально! Влажность, сила ветра, восход и закат солнца. Узнай больше о том, какой будет погода завтра, чтобы планировать день. Переходи в новый сервис Погода от 24 Канала.

Какой будет температура по регионам?

Киев -3...-1;

Ужгород +3...+5;

Львов 0...+2;

Ивано-Франковск 0...+2;

Тернополь 0...+2;

Черновцы 0...+2;

Хмельницкий 0...+2;

Луцк 0...+2;

Ровно 0...+2;

Житомир -3...-1;

Винница -1...+1;

Одесса +2...+4;

Николаев 0...+2;

Херсон 0...+2;

Симферополь +1...+3;

Кропивницкий -3...-1;

Черкассы -3...-1;

Чернигов -5...-2;

Сумы -5...-3;

Полтава -3...-1;

Днепр -3...-1;

Запорожье 0....+2;

Донецк -3...-1;

Луганск -6...-4;

Харьков -5...-3.



Прогноз погоды в Украине / Инфографика Укргидрометцентра

Какой будет погода в Украине в ближайшее время?