Почему Европа столкнулась с аномальным холодом?

По данным Copernicus Climate Change Service, январь 2026 года стал самым холодным для Европы с 2010 года. Средняя температура воздуха на континенте опустилась до минус 2,34 градуса Цельсия. Это на 1,63 градуса ниже среднего показателя за период 1991 – 2020 годов, пишет Daily Mail.

Смотрите также Не 1 марта: когда в Украину придет астрономическая весна

Ключевой причиной такого холода ученые называют волнообразное поведение полярного струйного течения. В конце месяца оно начало сильно меандрировать (извиваться по замкнутой линии), что позволило арктическому воздуху беспрепятственно проникать далеко на юг. В результате холодные волны охватили не только значительную часть Европы, но и Северную Америку.

Самые низкие температуры наблюдались в Фенноскандии (физико-географический и историко-культурный регион на северо-западе Европы, охватывающий Скандинавский полуостров, Финляндию, Карелию и Мурманскую область России), странах Балтии, Восточной Европе и Сибири.

Похожая ситуация фиксировалась и в центральных и восточных регионах США.

В то же время арктические широты в отдельных зонах, наоборот, были теплее нормы – в частности в районе Баффинового залива, Гренландии и на Дальнем Востоке России.

Интересно, что на глобальном уровне январь не был холодным. В среднем по планете температура поверхностного воздуха достигла 12,95 градуса Цельсия. Это пятый самый теплый январь за всю историю наблюдений – на 0,51 градуса выше климатической нормы 1991 – 2020 годов и на 1,47 градуса выше доиндустриального уровня.

Жара пришла на юг

Резкий контраст наблюдался между полушариями. В Южном полушарии фиксировались рекордные волны жары, повлекшие масштабные лесные пожары в Австралии, Чили и Патагонии, а также сильные наводнения в Южной Африке и Мозамбике.

По словам Саманты Берджесс из European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, эти события показывают, что климатическая система способна одновременно производить экстремальный холод в одном регионе и опасную жару в другом.

Больше осадков

Кроме морозов, Европа столкнулась и с чрезмерными осадками.

Западные, южные и восточные регионы континента пережили январь с повышенным количеством дождей. Наводнения нанесли ущерб на Пиренейском полуострове, в Италии, на западе Балкан, а также в Ирландии и Великобритании. В то же время центральная часть Европы оставалась суше нормы.

В других регионах, в том числе и в Украине, было рекордно много снега.

Морского льда становится меньше несмотря на морозы

Данные по морскому льду также подтвердили нестабильность климата.

В Арктике средняя площадь ледового покрова в январе была на шесть процентов меньше нормы, особенно в Баренцевом море и районе Лабрадорского моря.

В Антарктике дефицит льда достиг восьми процентов, хотя в море Ведделла ситуация была противоположной.

Как все это соотнести с глобальным потеплением?

Ученые отмечают, что подобные контрасты не противоречат глобальному потеплению. Наоборот, они демонстрируют расшатывание привычной стабильности и рост климатических крайностей, к которым обществу придется адаптироваться в ближайшие десятилетия.

Как ранее сообщала Служба изменения климата Copernicus, декабрь 2025 года был пятым самым теплым декабрем в мире, тогда как 2025 год в целом занял третье место среди самых теплых за всю историю наблюдений.