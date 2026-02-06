Когда на самом деле наступает весна?

Астрономы считают началом весны день весеннего равноденствия. Это событие, которое происходит тогда, когда оба полушария Земли получают одинаковое количество солнечного света, а уже со следующих дней Северное полушарие начинает освещаться больше. Продолжительность дня и ночи в этот момент почти уравнивается, пишет 24 Канал.

Название явления происходит от латинских слов aequus – "равный" и nox – "ночь". Однако важно понимать, что идеального равенства между днем и ночью не существует. Атмосфера Земли преломляет свет, а Солнце с нашей перспективы является диском, а не точкой, поэтому световая часть суток оказывается немного длиннее.

В 2026 году для Украины момент весеннего равноденствия наступит 20 марта в 16.45 по киевскому времени. После этого дня продолжительность световой части суток будет стабильно расти вплоть до летнего солнцестояния, которое приходится на 21 июня.

Непостоянная дата

Дата равноденствия меняется из года в год. Причина – разница между календарным годом и астрономическим. Земля вращается вокруг Солнца не ровно за 365 суток, а примерно за 365 суток и почти 6 часов. Именно эта "лишняя" часть времени и сдвигает астрономические события в пределах календаря.

С научной точки зрения весеннее равноденствие является четкой границей между сезонами. В Северном полушарии оно знаменует начало весны, тогда как в Южном в этот же момент стартует осень. Интересно, что в день равноденствия Солнце одновременно освещает оба полюса Земли – такое случается только дважды в год.

Равноденствие в древних культурах

В древних культурах этот день имел особое значение. Его, очевидно, связывали с пробуждением природы, завершением зимы и началом нового цикла жизни. Наблюдение за равноденствиями было одним из первых системных навыков человечества в астрономии. Многие древние сооружения в разных частях света строили с учетом именно этого момента.

Сегодня точное время равноденствия рассчитывают с помощью современных астрономических моделей и наблюдений, в частности данных, которые публикует NASA. Поэтому настоящая весна приходит не по дате в календаре, а тогда, когда меняется положение Земли относительно Солнца.