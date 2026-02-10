Чому Європа зіткнулася з аномальним холодом?

За даними Copernicus Climate Change Service, січень 2026 року став найхолоднішим для Європи з 2010 року. Середня температура повітря на континенті опустилася до мінус 2,34 градуса Цельсія. Це на 1,63 градуса нижче середнього показника за період 1991 – 2020 років, пише Daily Mail.

Ключовою причиною такого холоду науковці називають хвилеподібну поведінку полярної струменевої течії. Наприкінці місяця вона почала сильно меандрувати (звиватися по замкненій лінії), що дозволило арктичному повітрю безперешкодно проникати далеко на південь. У результаті холодні хвилі охопили не лише значну частину Європи, а й Північну Америку.

Найнижчі температури спостерігалися у Фенноскандії (фізико-географічний та історико-культурний регіон на північному заході Європи, що охоплює Скандинавський півострів, Фінляндію, Карелію та Мурманську область Росії), країнах Балтії, Східній Європі та Сибіру.

Схожа ситуація фіксувалася й у центральних та східних регіонах США.

Водночас арктичні широти в окремих зонах, навпаки, були теплішими за норму – зокрема в районі Баффінової затоки, Гренландії та на Далекому Сході Росії.

Цікаво, що на глобальному рівні січень не був холодним. У середньому по планеті температура поверхневого повітря сягнула 12,95 градуса Цельсія. Це п’ятий найтепліший січень за всю історію спостережень – на 0,51 градуса вище кліматичної норми 1991 – 2020 років і на 1,47 градуса вище доіндустріального рівня.

Спека прийшла на південь

Різкий контраст спостерігався між півкулями. У Південній півкулі фіксувалися рекордні хвилі спеки, що спричинили масштабні лісові пожежі в Австралії, Чилі та Патагонії, а також сильні повені в Південній Африці й Мозамбіку.

За словами Саманти Берджесс із European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ці події показують, що кліматична система здатна одночасно продукувати екстремальний холод в одному регіоні та небезпечну спеку в іншому.

Більше опадів

Окрім морозів, Європа зіткнулася й з надмірними опадами.

Західні, південні та східні регіони континенту пережили січень із підвищеною кількістю дощів. Повені завдали збитків на Піренейському півострові, в Італії, на заході Балкан, а також в Ірландії та Великій Британії. Водночас центральна частина Європи залишалася сухішою за норму.

В інших регіонах, зокрема й в Україні, було рекордно багато снігу.

Морського льоду стає менше попри морози

Дані щодо морського льоду також підтвердили нестабільність клімату.

В Арктиці середня площа льодового покриву у січні була на шість відсотків меншою за норму, особливо в Баренцовому морі та районі Лабрадорського моря.

В Антарктиці дефіцит льоду сягнув восьми відсотків, хоча в морі Ведделла ситуація була протилежною.

Як усе це співвіднести з глобальним потеплінням?

Науковці наголошують, що подібні контрасти не суперечать глобальному потеплінню. Навпаки, вони демонструють розхитування звичної стабільності й зростання кліматичних крайнощів, до яких суспільству доведеться адаптуватися в найближчі десятиліття.

Як раніше повідомляла Служба зміни клімату Copernicus, грудень 2025 року був п’ятим найтеплішим груднем у світі, тоді як 2025 рік загалом посів третє місце серед найтепліших за всю історію спостережень.