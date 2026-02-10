Надходження тепла призведе до зниження атмосферного тиску та послаблення морозів у більшості регіонів, особливо в денні години. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Яка буде погода 11 лютого?
За прогнозом синоптиків, по всій території країни буде хмарно з проясненнями. Опади малоймовірні, лише в Карпатах і на Закарпатті можливі невеликий мокрий сніг та дощ, місцями з ожеледдю. На дорогах, окрім південних областей, подекуди збережеться ожеледиця, а вночі та вранці на Прикарпатті можливий туман.
Вітер південний, 7 – 12 метрів за секунду, у Карпатах вдень місцями пориви сягатимуть 15–20 метрів за секунду.
На сході та північному сході вночі температура становитиме 15 – 20° морозу, вдень – 2 – 7° морозу. У західних і південних областях вночі очікується 4 – 9° морозу, вдень – від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 1 – 6° тепла. На решті території вночі буде 9 – 14° морозу, вдень – 0 – 5° морозу.
Якою буде температура по регіонах?
- Київ -3…-1;
- Ужгород +3…+5;
- Львів 0…+2;
- Івано-Франківськ 0…+2;
- Тернопіль 0…+2;
- Чернівці 0…+2;
- Хмельницький 0…+2;
- Луцьк 0…+2;
- Рівне 0…+2;
- Житомир -3…-1;
- Вінниця -1…+1;
- Одеса +2…+4;
- Миколаїв 0…+2;
- Херсон 0…+2;
- Сімферополь +1…+3;
- Кропивницький -3…-1;
- Черкаси -3…-1;
- Чернігів -5…-2;
- Суми -5…-3;
- Полтава -3…-1;
- Дніпро -3…-1;
- Запоріжжя 0…+2;
- Донецьк -3…-1;
- Луганськ -6…-4;
- Харків -5…-3.
Прогноз погоди в Україні / Інфографіка Укргідрометцентру
Якою буде погода в Україні найближчий час?
У другій половині тижня в Україні очікується потепління до 11 градусів тепла, яке охопить не лише південні області. З 12 лютого температура повітря вночі коливатиметься від 5 до 12 градусів морозу, а вдень – до 3 градусів тепла.
Керівник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань повідомив, що перед початком весни в Україні очікується похолодання з морозами до 24 градусів. Але вже з 11 лютого на погоду впливатиме тепла Атлантика, що підвищить температурний фон на 4 – 8 градусів.