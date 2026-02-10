Надходження тепла призведе до зниження атмосферного тиску та послаблення морозів у більшості регіонів, особливо в денні години. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Яка буде погода 11 лютого?

За прогнозом синоптиків, по всій території країни буде хмарно з проясненнями. Опади малоймовірні, лише в Карпатах і на Закарпатті можливі невеликий мокрий сніг та дощ, місцями з ожеледдю. На дорогах, окрім південних областей, подекуди збережеться ожеледиця, а вночі та вранці на Прикарпатті можливий туман.

Вітер південний, 7 – 12 метрів за секунду, у Карпатах вдень місцями пориви сягатимуть 15–20 метрів за секунду.

На сході та північному сході вночі температура становитиме 15 – 20° морозу, вдень – 2 – 7° морозу. У західних і південних областях вночі очікується 4 – 9° морозу, вдень – від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 1 – 6° тепла. На решті території вночі буде 9 – 14° морозу, вдень – 0 – 5° морозу.

Якою буде температура по регіонах?

Київ -3…-1;

Ужгород +3…+5;

Львів 0…+2;

Івано-Франківськ 0…+2;

Тернопіль 0…+2;

Чернівці 0…+2;

Хмельницький 0…+2;

Луцьк 0…+2;

Рівне 0…+2;

Житомир -3…-1;

Вінниця -1…+1;

Одеса +2…+4;

Миколаїв 0…+2;

Херсон 0…+2;

Сімферополь +1…+3;

Кропивницький -3…-1;

Черкаси -3…-1;

Чернігів -5…-2;

Суми -5…-3;

Полтава -3…-1;

Дніпро -3…-1;

Запоріжжя 0…+2;

Донецьк -3…-1;

Луганськ -6…-4;

Харків -5…-3.



Прогноз погоди в Україні / Інфографіка Укргідрометцентру

Якою буде погода в Україні найближчий час?