Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Коли чекати потепління?

У перші дні тижня температура повітря у нічний час може досягати 25 градусів морозу. Дещо тепліше стане у середу, 11 лютого, тоді у північних, центральних та східних регіонах найнижчі показники становитимуть до 21 градуса морозу.

Вже у четвер, 12 лютого, температура повітря зросте і вночі коливатиметься в межах від 5 до 12 градусів, протягом дня очікується від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Найтепліші умови будуть у південних й західних областях.

Там стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 9 градусів тепла. Тепла погода буде й 13 лютого. Тоді у нічні години стовпчики термометрів покажуть від 4 градусів морозу до 1 градусів тепла, вдень – від 0 до 5 градусів тепла.

Водночас у західних та південних областях синоптик прогнозує від 6 до 11 градусів тепла. Температура повітря вночі 14 лютого становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень очікується від 1 до 6 градусів тепла.

На Закарпатті та у Криму температура повітря буде від 4 до 9 градусів тепла. Відносно теплі умови утримаються 15 лютого, уночі показники будуть в межах від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла, а вдень – від 2 до 7 градусів тепла.

Як зміниться погода найближчими днями?