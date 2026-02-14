Відповідну інформацію повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань на своїй сторінці у Facebook.
Дивіться також Коли може суттєво погіршитися погода в Україні: синоптик назвав імовірні дати
Як циклони вплинуть на погоду?
За даними синоптика, перший циклон прийде в період з 15 та 16 лютого, який принесе сильний дощ, подекуди він супроводжуватиметься мокрим снігом. Температура повітря становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепда.
Одразу за ним до території України надійде морозне повітря зі Скандинавії, через що температура повітря вночі 16 лютого коливатиметься від 5 до 10 градусів морозу. Через опади, які будуть до цього, можливе виникнення ожеледиці.
"Тому понеділок і вівторок холодні, скандинавський антициклон посилить морози і вночі стовпчики термометрів опускатимуться до 9 – 14 градусів морозу, вдень 2 – 7 градусів. Опади не прогнозуються", – написав він у публікації.
Вже другий південний циклон, за словами Віталія Постриганя, прийде у середу, 18 лютого, і принесе сніг на тлі слабких морозів. У зв'язку з цим, як зауважує фахівець, знову буде утворення снігового покриву та ожеледиця на дорогах.
Але то трохи далі і будемо уточнювати короткостроковими прогнозами. Слідкуємо за синоптичними процесами і модельними розрахунками, однак вже зараз очевидно – погода буде складною. Зима продовжує випробування, а весна переможе, це теж очевидно і безапеляційно,
– резюмував синоптик.
Цікаво! Детальний прогноз у 28 812 населених пунктах України. Дізнайся якою буде погода саме у твоєму місті в новому сервісі 24 Каналу.
Якою буде погода найближчими днями?
Повідомляли, що цми вихідними в Україні буде нестійка погода з опадами, вітром і туманами. Температура буде вищою за норму, особливо на півдні. Найпрохолодніше у ці дні буде у північно-західних областях.
А вже з наступного тижня, за даними Укргідрометцентру, незначне потепління, яке нещодавно прийшло в Україну, замінять відчутні морози. Тобто у найближчих 5 днів знову очікуються зниження температури.
Загалом погода цього місяця, попередньо, буде різною. Впродовж першої половини лютого у деяких областях радше за все утримаються морози, проте наприкінці місяця можливе зростання температур.