Загалом погода буде теплою під впливом циклонів та атмосферних фронтів. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич для Meteoprog.

Якою буде погода на вихідних?

Субота, 14 лютого

У західних областях будуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу, дощу та мряки, і туман. Температура повітря вночі буде -2...+3 градусів, вдень становитиме -1...+4 градусів. На Закарпатті можливі коливання +5...+7 градусів.

У північних областях подекуди пройде незначний дощ, можливий туман. На дорогах можливе виникнення ожеледиці. Температура повітря у нічний час буде в межах -3...+2 градусів, а вдень становитиме 0...+5 градусів.

У центральних областях прогнозують дощ, у денний час опади будуть значні, можливий туман. Температура повітря на території країни протягом доби, згідно з прогнозом, коливатиметься в діапазоні 0...+5 градусів.

У південних областях буде дощ, в Одеській області вдень здебільшого опадів не буде, можливий туман. У нічні години температура повітря становитиме +1...+6 градусів, протягом дня вона становитиме +5...+10 градусів.

У східних областях також прогнозують дощі, у Харківській області вони будуть значними, місцями спостерігатиметься туман. Температура повітря протягом доби у цих регіонах коливатиметься в межах +1…+6 градусів.

Неділя, 15 лютого

У західних регіонах будуть дощі та сніг, подекуди опади будуть значними. Можливе налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах. Температура повітря протягом доби становитиме в межах -5…+2 градусів.

У північних регіонах можливий туман, слабка хуртовина, налипання мокрого снігу, ожеледиця, й опади у вигляді снігу з переходом у дощ. Температура повітря вночі буде -4...-10 градусів, а вдень становитиме -4...+1 градусів.

У центральних регіонах протягом дня буде дощ, місцями з мокрим снігом, можливий туман. Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах -2...+3 градусів, а протягом дня становитиме +2...+7 градусів.

У південних регіонах вдень можливі незначні дощі та туман, подекуди будуть шквали швидкістю до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде -1...+4 градусів, удень показники становитимуть +7...+12 градусів.

У східних регіонах здебільшого буде без опадів, лише у Харківській області можливий незначний дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі буде в межах -3…+2 градусів, удень прогнозують 0…+5 градусів.

Яких змін у погоді чекати?