Про це повідомила начальниця відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня у коментарі для УНІАН.

Коли може прийти повторне похолодання?

Наталія Голеня розповіла, що температурний фон в Україні в період з 12 по 15 лютого становитиме близько 0 градусів. У нічні години можливі незначні мінусові показники, вдень буде тепліше – прогнозують від 1 до 3 градусів тепла.

Але, за її словами, говорити про весняну погоду ще зарано, оскільки незабаром в Україні може розпочатися нове похолодання. Метеорологиня пояснила, що зниження температурних показників очікується наступного тижня.

Тому буде підвищення, до відлиги. І зниження 16 – 19 лютого. Можуть бути знову морози: від невеликих до помірних,

– розповіла вона.

У цей період температура повітря протягом ночі може коливатися від 3 до 8 градусів морозу, у разі прояснень може бути від 10 до 12 градусів морозу. У денний час холод утримається – очікується від 0 до 5 градусів морозу.

Які погодні зміни можливі невдовзі?