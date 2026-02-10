Таку інформацію повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань у Facebook.

Чи будуть морози після потепління?

Синоптик повідомив, що перша "хвиля тепла" у лютому 2026 року принесла лише незначне послаблення морозів. За його словами, поточний тиждень буде контрастним, погода змінюватиметься, переходячи. від морозів до відлиги.

Віталій Постригань розповів, що 10 лютого через антициклон зі Скандинавії в Україні пануватиме арктичне повітря з нічними температурами в межах від 16 до 18 градусів, подекуди можливі коливання від 22 до 24 градусів морозу.

Водночас денні температури не перевищуватимуть діапазон від 8 до 13 градусів морозу. Вже з 11 лютого, згідно з прогнозом, температура почне поступово підвищуватися під впливом улоговини глибокого атлантичного циклону.

Синоптик пояснює, що 12 лютого вже можлива відлига до 2 градусів тепла та незначні дощі. Але наприкінці тижня знову є можливість утворення південного циклону з більшою часткою теплої вологи та подальшим вторгненням холоду.

Тобто, лютий нестійкий, але по-зимовому. І хоча перші сигнали можливої перебудови атмосферної циркуляції у бік весни можливі вже в третій декаді лютого, проте дійсно переломним місяцем частіше виявляється березень,

– пояснив він.

Якою буде погода найближчими днями?