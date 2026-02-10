Такую информацию сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань в Facebook.

Будут ли морозы после потепления?

Синоптик сообщил, что первая "волна тепла" в феврале 2026 года принесла лишь незначительное ослабление морозов. По его словам, текущая неделя будет контрастной, погода будет меняться, переходя. от морозов к оттепели.

Виталий Постригань рассказал, что 10 февраля из-за антициклона из Скандинавии в Украине будет господствовать арктический воздух с ночными температурами в пределах от 16 до 18 градусов, местами возможны колебания от 22 до 24 градусов мороза.

В то же время дневные температуры не будут превышать диапазон от 8 до 13 градусов мороза. Уже с 11 февраля, согласно прогнозу, температура начнет постепенно повышаться под влиянием котловины глубокого атлантического циклона.

Синоптик объясняет, что 12 февраля уже возможна оттепель до 2 градусов тепла и незначительные дожди. Но в конце недели снова есть возможность образования южного циклона с большей долей теплой влаги и последующим вторжением холода.

То есть, февраль неустойчивый, но по-зимнему. И хотя первые сигналы возможной перестройки атмосферной циркуляции в сторону весны возможны уже в третьей декаде февраля, однако действительно переломным месяцем чаще оказывается март,

– объяснил он.

Какой будет погода в ближайшие дни?