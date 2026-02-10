Такую информацию сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань в Facebook.
Будут ли морозы после потепления?
Синоптик сообщил, что первая "волна тепла" в феврале 2026 года принесла лишь незначительное ослабление морозов. По его словам, текущая неделя будет контрастной, погода будет меняться, переходя. от морозов к оттепели.
Виталий Постригань рассказал, что 10 февраля из-за антициклона из Скандинавии в Украине будет господствовать арктический воздух с ночными температурами в пределах от 16 до 18 градусов, местами возможны колебания от 22 до 24 градусов мороза.
В то же время дневные температуры не будут превышать диапазон от 8 до 13 градусов мороза. Уже с 11 февраля, согласно прогнозу, температура начнет постепенно повышаться под влиянием котловины глубокого атлантического циклона.
Синоптик объясняет, что 12 февраля уже возможна оттепель до 2 градусов тепла и незначительные дожди. Но в конце недели снова есть возможность образования южного циклона с большей долей теплой влаги и последующим вторжением холода.
То есть, февраль неустойчивый, но по-зимнему. И хотя первые сигналы возможной перестройки атмосферной циркуляции в сторону весны возможны уже в третьей декаде февраля, однако действительно переломным месяцем чаще оказывается март,
– объяснил он.
Какой будет погода в ближайшие дни?
В Укргидрометцентре ранее предупреждали, что 10 февраля в Украине ожидается пик морозов из-за антициклона из Скандинавии. Днем температура воздуха будет 5 – 11 градусов мороза, несколько теплее будет в южной части.
Также синоптики отмечали, что погода в феврале 2026 года будет разной. В течение первой половины месяца в некоторых областях скорее всего сохранятся морозы, однако в конце февраля возможен рост температур.
Уже сообщали, что во второй половине недели температура воздуха на территории Украины ощутимо возрастет, местами прогнозируют до 11 градусов тепла. Важно, что подобное потепление охватит не только южные области.