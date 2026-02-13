Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Якою буде погода 14 лютого в Україні?
За даними синоптиків, у південних, східних та більшості центральних областей пройдуть дощі. Такі ж опади варто чекати на Закарпатті та Прикарпатті вночі. Також у нічні години дощ може супроводжуватися мокрим снігом.
Попереджають, що у північних, більшості західних, центральних і Харківській областях протягом першої половини дня утворюватиметься туман. На дорогах буде ожеледиця, за винятком південної та південно-східної частини.
Вітер рухатиметься північно-західним та південно-східними напрямками зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.
У денний час вона становитиме до 5 градусів тепла. На Закарпатті та у південній частині країни протягом ночі буде від 1 до 6 градусів тепла, а вдень очікується від 4 до 9 градусів тепла. У Криму пригріє до 12 градусів тепла.
Як зміниться погода у великих містах?
- Київ +2…+4;
- Ужгород +6…+8;
- Львів +4…+6;
- Івано-Франківськ +4…+6;
- Тернопіль +2…+4;
- Чернівці +2…+4;
- Хмельницький +2…+4;
- Луцьк 0…+2;
- Рівне 0…+2;
- Житомир +2…+4;
- Вінниця +4…+6;
- Одеса +7…+9;
- Миколаїв +5…+7;
- Херсон +5…+7;
- Сімферополь +9…+11;
- Кропивницький +2…+4;
- Черкаси +2…+4;
- Чернігів +1…+3;
- Суми +2…+4;
- Полтава +2…+4;
- Дніпро +4…+6;
- Запоріжжя +6…+8;
- Донецьк +3…+5;
- Луганськ +1…+3;
- Харків +2…+4.
Прогноз погоди в Україні на 14 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Які прогнози були раніше?
Синоптик Віталій Постригань повідомляв, що погодні умови найближчими днями будуть теплими та здебільшого сприятливими. Але такі зміни вже на вихідних можуть принести певні погіршення, зокрема, дощі.
До слова, сильних морозів наразі не передбачають. Поки зберігається тенденція до підвищення температурних показників. І хоч заперечувати можливість похолодання не варто, але навряд воно буде сильним.