Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Де пригріє до +15 градусів, а в яких областях будуть морози

Якою буде погода 14 лютого в Україні?

За даними синоптиків, у південних, східних та більшості центральних областей пройдуть дощі. Такі ж опади варто чекати на Закарпатті та Прикарпатті вночі. Також у нічні години дощ може супроводжуватися мокрим снігом.

Попереджають, що у північних, більшості західних, центральних і Харківській областях протягом першої половини дня утворюватиметься туман. На дорогах буде ожеледиця, за винятком південної та південно-східної частини.

Вітер рухатиметься північно-західним та південно-східними напрямками зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.

У денний час вона становитиме до 5 градусів тепла. На Закарпатті та у південній частині країни протягом ночі буде від 1 до 6 градусів тепла, а вдень очікується від 4 до 9 градусів тепла. У Криму пригріє до 12 градусів тепла.

Актуально! Вологість, сила вітру, схід та захід сонця. Дізнайся більше про те, якою буде погода завтра, аби планувати день. Переходь у новий сервіс Погода від 24 Каналу.

Як зміниться погода у великих містах?

Київ +2…+4;

Ужгород +6…+8;

Львів +4…+6;

Івано-Франківськ +4…+6;

Тернопіль +2…+4;

Чернівці +2…+4;

Хмельницький +2…+4;

Луцьк 0…+2;

Рівне 0…+2;

Житомир +2…+4;

Вінниця +4…+6;

Одеса +7…+9;

Миколаїв +5…+7;

Херсон +5…+7;

Сімферополь +9…+11;

Кропивницький +2…+4;

Черкаси +2…+4;

Чернігів +1…+3;

Суми +2…+4;

Полтава +2…+4;

Дніпро +4…+6;

Запоріжжя +6…+8;

Донецьк +3…+5;

Луганськ +1…+3;

Харків +2…+4.



Прогноз погоди в Україні на 14 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Які прогнози були раніше?