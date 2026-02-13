Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода 14 февраля в Украине?

По данным синоптиков, в южных, восточных и большинстве центральных областей пройдут дожди. Такие же осадки стоит ждать на Закарпатье и Прикарпатье ночью. Также в ночные часы дождь может сопровождаться мокрым снегом.

Предупреждают, что в северных, большинстве западных, центральных и Харьковской областях в течение первой половины дня будет образовываться туман. На дорогах будет гололедица, за исключением южной и юго-восточной части.

Ветер будет двигаться северо-западным и юго-восточными направлениями со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.

В дневное время она составит до 5 градусов тепла. На Закарпатье и в южной части страны в течение ночи будет от 1 до 6 градусов тепла, а днем ожидается от 4 до 9 градусов тепла. В Крыму пригреет до 12 градусов тепла.

Как изменится погода в крупных городах?

  • Киев +2...+4;
  • Ужгород +6...+8;
  • Львов +4...+6;
  • Ивано-Франковск +4...+6;
  • Тернополь +2...+4;
  • Черновцы +2...+4;
  • Хмельницкий +2...+4;
  • Луцк 0...+2;
  • Ровно 0...+2;
  • Житомир +2...+4;
  • Винница +4...+6;
  • Одесса +7...+9;
  • Николаев +5...+7;
  • Херсон +5...+7;
  • Симферополь +9...+11;
  • Кропивницкий +2...+4;
  • Черкассы +2...+4;
  • Чернигов +1...+3;
  • Сумы +2...+4;
  • Полтава +2...+4;
  • Днепр +4...+6;
  • Запорожье +6...+8;
  • Донецк +3...+5;
  • Луганск +1...+3;
  • Харьков +2...+4.

Погода в Украине на 14 февраля 2026 года
Прогноз погоды в Украине на 14 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Какие прогнозы были раньше?

  • Синоптик Виталий Постригань сообщал, что погодные условия в ближайшие дни будут теплыми и в основном благоприятными. Но такие изменения уже на выходных могут принести определенные ухудшения, в частности, дожди.

  • К слову, сильных морозов пока не предвидят. Пока сохраняется тенденция к повышению температурных показателей. И хоть отрицать возможность похолодания не стоит, но вряд ли оно будет сильным.