Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Какой будет погода 14 февраля в Украине?
По данным синоптиков, в южных, восточных и большинстве центральных областей пройдут дожди. Такие же осадки стоит ждать на Закарпатье и Прикарпатье ночью. Также в ночные часы дождь может сопровождаться мокрым снегом.
Предупреждают, что в северных, большинстве западных, центральных и Харьковской областях в течение первой половины дня будет образовываться туман. На дорогах будет гололедица, за исключением южной и юго-восточной части.
Ветер будет двигаться северо-западным и юго-восточными направлениями со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.
В дневное время она составит до 5 градусов тепла. На Закарпатье и в южной части страны в течение ночи будет от 1 до 6 градусов тепла, а днем ожидается от 4 до 9 градусов тепла. В Крыму пригреет до 12 градусов тепла.
Как изменится погода в крупных городах?
- Киев +2...+4;
- Ужгород +6...+8;
- Львов +4...+6;
- Ивано-Франковск +4...+6;
- Тернополь +2...+4;
- Черновцы +2...+4;
- Хмельницкий +2...+4;
- Луцк 0...+2;
- Ровно 0...+2;
- Житомир +2...+4;
- Винница +4...+6;
- Одесса +7...+9;
- Николаев +5...+7;
- Херсон +5...+7;
- Симферополь +9...+11;
- Кропивницкий +2...+4;
- Черкассы +2...+4;
- Чернигов +1...+3;
- Сумы +2...+4;
- Полтава +2...+4;
- Днепр +4...+6;
- Запорожье +6...+8;
- Донецк +3...+5;
- Луганск +1...+3;
- Харьков +2...+4.
Прогноз погоды в Украине на 14 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Какие прогнозы были раньше?
Синоптик Виталий Постригань сообщал, что погодные условия в ближайшие дни будут теплыми и в основном благоприятными. Но такие изменения уже на выходных могут принести определенные ухудшения, в частности, дожди.
К слову, сильных морозов пока не предвидят. Пока сохраняется тенденция к повышению температурных показателей. И хоть отрицать возможность похолодания не стоит, но вряд ли оно будет сильным.