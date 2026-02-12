Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Які температури будуть в Україні?

Укргідрометцентр повідомляє, що температура повітря в нічні години 13 та 14 лютого становитиме від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, у східних областях стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до 5 градусів морозу.

У денний час температура повітря становитиме від 0 до 5 градусів тепла. На Закарпатті та у південних регіонах уночі буде від 1 до 6 градусів тепла, вдень очікується від 4 до 9 градусів тепла, у Криму пригріє до 13 градусів тепла.

У неділю, 15 лютого, температура повітря також коливатиметься в межах від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, протягом дня передбачають показники в межах від 0 до 5 градусів тепла. Найтепліше буде у південних областях.

За даними синоптиків, у цій частині країни температура повітря вночі буде від 1 до 6 градусів тепла, у денні години очікуються коливання від 4 до 9 градусів тепла. Водночас у Криму прогнозують від 10 до 15 градусів тепла.

Що прогнозували синоптики раніше?

  • Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт повідомляв, що сильних морозів до кінця зими наразі не передбачають. Поки зберігається тенденція до підвищення температурних показників на території України.

  • Також зазначали, що температурний фон в Україні в період з 12 по 15 лютого становитиме близько 0 градусів. Але вже наступного тижня, з 16 лютого, можливе повторне зниження температурних показників.

  • До слова, зовсім нещодавно найбільші морози охопили Глухів Сумської області. Там зафіксували майже 30 градусів морозу. У Черкаській області температура коливалась в межах від 20 до 24 градусів морозу.