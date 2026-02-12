Про це розповів начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань у коментарі "Телеграфу".
Якою буде погода весною?
Метеорологічна весна починається зі стійкого переходу середньодобової температури через 0 градусів у бік підвищення. Наприклад, у Черкаській області здебільшого це стається 2 березня, але усе залежить від атмосферної циркуляції.
Ранні весни зазвичай бувають затяжними та оманливими. Для них характерне неодноразове повернення холодів. Пізні весни, навпаки, бувають дружними і теплими в другій половині, без загрози пізніх заморозків,
– пояснив він.
За його словами, протягом квітня та травня можуть бути посушливі умови, польові роботи можуть затриматися до кінця другого весняного місяця. А весняне водопілля може бути вираженим, з максимумом у другій половині березня.
Водночас синоптик також попередив, що через коливання температури повітря близько 0 градусів може спостерігатись хлюпанина під ногами, сирість, а також утриматися ожеледиця, що може спричинити дискомфорт.
Яка погода буде до кінця зими?
Сильних морозів до кінця зими наразі не передбачають. Поки зберігається тенденція до підвищення температурних показників. І хоч заперечувати можливість похолодання не варто, але навряд воно буде сильним.
Нагадаємо, також раніше представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомляла, що середня температура повітря в лютому очікується в межах норми, подекуди показники навпаки можуть її перевищувати.
Загалом протягом лютого погода буде змінюватися від дуже холодної до більш весняної. Синоптики прогнозують, що вищою за кліматичну норму на 1,5 градуса температура буде на Півдні, в Криму та на Сході.