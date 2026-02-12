Про це розповів начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань у коментарі "Телеграфу".

Якою буде погода весною?

Метеорологічна весна починається зі стійкого переходу середньодобової температури через 0 градусів у бік підвищення. Наприклад, у Черкаській області здебільшого це стається 2 березня, але усе залежить від атмосферної циркуляції.

Ранні весни зазвичай бувають затяжними та оманливими. Для них характерне неодноразове повернення холодів. Пізні весни, навпаки, бувають дружними і теплими в другій половині, без загрози пізніх заморозків,
– пояснив він.

За його словами, протягом квітня та травня можуть бути посушливі умови, польові роботи можуть затриматися до кінця другого весняного місяця. А весняне водопілля може бути вираженим, з максимумом у другій половині березня.

Водночас синоптик також попередив, що через коливання температури повітря близько 0 градусів може спостерігатись хлюпанина під ногами, сирість, а також утриматися ожеледиця, що може спричинити дискомфорт.

Яка погода буде до кінця зими?

  • Сильних морозів до кінця зими наразі не передбачають. Поки зберігається тенденція до підвищення температурних показників. І хоч заперечувати можливість похолодання не варто, але навряд воно буде сильним.

  • Нагадаємо, також раніше представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомляла, що середня температура повітря в лютому очікується в межах норми, подекуди показники навпаки можуть її перевищувати.

  • Загалом протягом лютого погода буде змінюватися від дуже холодної до більш весняної. Синоптики прогнозують, що вищою за кліматичну норму на 1,5 градуса температура буде на Півдні, в Криму та на Сході.