Об этом рассказал начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань в комментарии "Телеграфу".

Какой будет погода весной?

Метеорологическая весна начинается с устойчивого перехода среднесуточной температуры через 0 градусов в сторону повышения. Например, в Черкасской области в основном это происходит 2 марта, но все зависит от атмосферной циркуляции.

Ранние весны обычно бывают затяжными и обманчивыми. Для них характерно неоднократное возвращение холодов. Поздние весны, наоборот, бывают дружными и теплыми во второй половине, без угрозы поздних заморозков,

– объяснил он.

По его словам, в течение апреля и мая могут быть засушливые условия, полевые работы могут задержаться до конца второго весеннего месяца. А весеннее половодье может быть выраженным, с максимумом во второй половине марта.

В то же время синоптик также предупредил, что из-за колебаний температуры воздуха около 0 градусов может наблюдаться хлюпанье под ногами, сырость, а также удержаться гололедица, что может вызвать дискомфорт.

Какая погода будет до конца зимы?