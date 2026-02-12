Об этом рассказал начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань в комментарии "Телеграфу".
Какой будет погода весной?
Метеорологическая весна начинается с устойчивого перехода среднесуточной температуры через 0 градусов в сторону повышения. Например, в Черкасской области в основном это происходит 2 марта, но все зависит от атмосферной циркуляции.
Ранние весны обычно бывают затяжными и обманчивыми. Для них характерно неоднократное возвращение холодов. Поздние весны, наоборот, бывают дружными и теплыми во второй половине, без угрозы поздних заморозков,
– объяснил он.
По его словам, в течение апреля и мая могут быть засушливые условия, полевые работы могут задержаться до конца второго весеннего месяца. А весеннее половодье может быть выраженным, с максимумом во второй половине марта.
В то же время синоптик также предупредил, что из-за колебаний температуры воздуха около 0 градусов может наблюдаться хлюпанье под ногами, сырость, а также удержаться гололедица, что может вызвать дискомфорт.
Какая погода будет до конца зимы?
Сильных морозов до конца зимы пока не предвидят. Пока сохраняется тенденция к повышению температурных показателей. И хоть отрицать возможность похолодания не стоит, но вряд ли оно будет сильным.
Напомним, также ранее представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщала, что средняя температура воздуха в феврале ожидается в пределах нормы, местами показатели наоборот могут ее превышать.
В целом в течение февраля погода будет меняться от очень холодной до более весенней. Синоптики прогнозируют, что выше климатической нормы на 1,5 градуса температура будет на Юге, в Крыму и на Востоке.