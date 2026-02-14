Такую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в интервью для OBOZ.UA.

Когда придут морозы?

По данным специалистов, уже вскоре вместо тепла в Украину придет новая волна морозов. Наталья Птуха рассказала, что о весенней погоде пока речь не идет, поскольку в ближайшие 5 дней снова ожидаются понижения температуры.

На 16 – 17 число снова снижение температуры, возможно, уже не такое интенсивное, как предыдущие, но все же. Поэтому пока что говорим об оттепели, о повышении температуры, но, к сожалению, не о весне,

– рассказала она.

По ее словам, циклон с юго-запада пройдет через северо-восточные области Украины и сместится дальше на восток. После его ухода на территорию страны начнет поступать холодный воздух из северных широт и балтийских стран.

Так будет формироваться антициклон, который принесет более спокойную, но холодную погоду преимущественно без осадков. Поэтому в связи с подобными изменениями в Украине ожидаются снижение температуры, особенно это будет ощутимо в ночное время.

Какие температуры будут во время похолодания?

В понедельник, 16 февраля, в западных, северных и Винницкой областях ночью температура воздуха составит -8...-14 градусов, в остальных областях будет -1...-7 градусов. На востоке и юго-востоке пригреет до +5 градусов.

Во вторник, 17 февраля, морозы усилятся. В западных, северных и Винницкой областях ночью будет -12... -18 градусов, а днем – -5... -11 градусов. В остальных регионах ночью будет -4... -10 градусов, а днем колебания -1... -7 градусов.

Также ночные морозы прогнозируют в южной части страны, однако, согласно данным Укргидрометцентра, в течение дня температура воздуха может местами вырасти до +2 градусов, а в Крыму даже прогреет до +6 градусов.

Какую погоду ждать?